Jazz Showcase a Müpában

Felnőttkorba lép Európa egyik legjelentősebb, jazztehetségeket felvonultató börzéje, hiszen a Jazz Showcase már tizennyolcadik alkalommal várja a műfaj rajongóit. Az ingyenesen látogatható, naponta 16:30-kor startoló eseményen ismét hat rendkívül ígéretes pályakezdő zenekar lép színpadra, akiket előzsűri választott ki számos jelentkező közül. Pénteken a Lukács Márton Trió és a Négyessy Barnabás Quartet, szombaton a Horváth Balázs Quartet és a Tilia zenekar, vasárnap pedig a Dilladelphia és a Horváth Szabolcs Quartet mutatkozik be.

Az ötvenperces koncertek előtt a Jazzkovács László vezette beszélgetések segítenek jobban megismerni a fiatal tehetségeket, akik pedig esetleg nem jutnának el a mindig felejthetetlen hangulatú rendezvényre, online is követhetik majd. A neves szakemberekből álló nemzetközi zsűri mellett a közönség is szavazhat kedvenceire, akik értékes fellépési lehetőséggel gazdagodhatnak. A zsűri elnöke Fekete-Kovács Kornél trombitaművész, zeneszerző, zenekarvezető. A szakmai és a közönségdíj birtokosai a Nemzetközi Jazznap keretében, április 30-án visszatérnek a Müpába. A rendezvény együttműködő partnerei jóvoltából a fiatalok számos különdíjban is részesülhetnek.

Esténként ezúttal is a már ismert és elismert előadóké a főszerep. A sort február 7-én, pénteken a Junior Artisjus, Junior Prima és Creative Art díjas multiinstrumentalista, Várallyay Petra nyitja Circles in Motion című vadonatúj anyagával. Ennek középpontjában egymaga áll énekhangjával, hegedűjével, billentyűivel és egy looperrel, azonban ezen a koncerten olyan zenészek szegődnek társául, akik még nem álltak együtt színpadon. 8-án, szombaton a több világhírű művész figyelmét is felkeltő Gerlóczy Zsigmond zongorista-zeneszerző az Európa-szerte ünnepelt francia gitáros, Antoine Boyer társaságában mutatja be Los Angelesben felvett Future Sounds című lemezét, emellett dalpremierek és közös szerzemények is felcsendülnek. Vasárnap pedig a francia Underground Canopy zenészei a budapesti imprószcéna szereplőivel lépnek színpadra, köztük Zahár Fannival és Klausz Ádámmal, illetve a Jazzboisnál rendszeresen vendégeskedő Dombeatsszel és Papp Mukundával.

Időpont: február 7-8-9.

Helyszín: Müpa (Budapest, Komor Marcell u. 1, 1095)