Hunyadi téri underground - Boebeck koncert

Boebeck első dalát 2021-ben jelentette meg "i am not" címmel, majd ugyanazon évben megjelent első EP-je, a "comfortable". Azóta Boebeck nemcsak a legjelentősebb magyar fesztiválokon, hanem több külföldi klubban is játszhatott, beleértve a Waves Vienna és a Ment Ljubljana showcase fesztiválokat. 2023 márciusában, immár zenekarral kiegészülve rögzítette első, saját névre keresztelt nagylemezét, melyet saját kiadásban jelentetett meg. Ebből a zenei anyagból 2023 végén live session felvétel készült, mely 2024 januárjában lesz elérhető.

A 2023-as év sikerei után a zenekar 2024 tavaszára új anyaggal készült, melyet mind magyar klubokban, mind más, közép-európai városokban bemutat.

Már a tavaly bemutatott albumot is jellemezte egyfajta introspektív akarat, mely nem csupán a szövegekben, hanem zeneileg is megmutatkozott. A zenekar négy tagjának célja, hogy valami olyat mondjon a világról, ami számukra érvényes; mesélni akarnak identitással kapcsolatos kérdésekről, kallódásról, megtalálásról, veszteségről, bizonytalanságról, naivitásról. A 2024-re készülő zenei anyag tovább bővíti azt a zenei és narratív világot, amelyet a "boebeck"-en mutatott be a zenekar, arra törekedve, hogy minél változatosabb dalokkal találkozhasson a közönség.

A produkció a magyarországi fesztiválok közül megfordult számos alkalommal a Fishing on Orfű, az Ördögkatlan Fesztivál, a Sziget Fesztivál, a Fekete Zaj, a Művészetek Völgye, a Campus Fesztivál, a Bánkitó és a Kolorádó Fesztivál, a Szeláví, illetve a Bondoró Fesztivál színpadain is.

Eső esetén az Eötvös10 Művelődési Házban tartjuk meg a programot.

Időpont: június 21., 20.00

Helyszín: Hunyadi tér 10, Budapest 1067