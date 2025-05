Kiadták a riasztást az országra: egyre messzebb szökik tőlünk a nyár

Az előrejelzések szerint a héten folyamatosan számíthatunk csapadékra. Szerdán egész nap borult lesz az idő, csak az ország északi részén enged majd fel az erős felhőzet. Senki se hagyja otthon az esernyőjét, elszórtan eső, záporeső következhet be. A szél mérsékelt erősségű lesz, Budapesten és az ország nyugati felén 7-10 km/h sebességre kell számítani, keletre azonban ez megnő, és a 17 km/h is elérheti. A hőmérséklet is, 15-20 fok között fog mozogni. Ezen a napon 2003-ban valódi strandolásra való időt jegyeztek le, Tiszaroff községében 34,4 fokot mértek.

Szerdai előrejelzés Fotó: köpönyeg. hu

Csütörtökön változóan felhős lesz az időjárás, főleg az ország délnyugati, déli felén ered el az eső, de záporokra mindenkinek számítania kell. A szél 9 km/h körül fog mozogni, a hőmérséklet pedig nem melegszik fel, 15-21 fok közötti időjárásra készüljünk. Intenzív, rövid ideig tartó csapadékok miatt mindenki vigyen magával esernyőt, ha kilép a házból- írja a köpönyeg.hu.