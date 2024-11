Ugye nem vagy babonás? Erre a 13 vármegyére adtak ki riasztást

Szinte napra pontosan két hét választ el bennünket a decembertől, s úgy tűnik, az ősz még megmutatja magát. Vasárnapra ugyanis 13 vármegyére adtak ki riasztást köd miatt. Vagyis könnyebb felsorolni azokat a területeket (Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye), ahol nem csökken hat óránál hosszabb időre pár száz méterre a látótávolság.

Vasárnapra 13 vármegyére adtak ki elsőfokú riasztást köd miatt (Fotó: Pexels / Pexels)

Érdemes egy pillantást vetni a HungaroMet veszélyjelzést ábrázoló térképére: nem mindennapi a látvány!

Vasárnap köd borítja majd az ország jelentős részét (met.hu)

A Köpönyeg.hu meteorológiai portál is ködös időt jósol a hát utolsó napjára. Jöjjenek a részletek!

Vasárnap reggelre az ország nagy részén köd képződik, amely helyenként csak lassan oszlik fel. Napközben többnyire rétegfelhős lesz az ég, kevés napsütésre inkább csak a déli területeken számíthatunk. A hőmérséklet 4 és 10 fok között alakul: a ködös, felhős tájakon hűvösebb, míg a napsütéses helyeken enyhébb idő várható.

Hétfőn a köd és a rétegfelhőzet a nappali órákban fokozatosan ritkulhat, zsugorodhat, de helyenként tartósan megmaradhat. Az ország nagy részén továbbra is felhős, párás időre lehet számítani, és csak kevés helyen bújik elő a nap. A ködös területeken szitálás, illetve ónos szitálás is előfordulhat. A nyugati, később déli szél több helyen megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos vidékeken 7–11 fok, míg a borult, ködös tájakon 3–5 fok között alakul.

Kedden az ég többnyire erősen felhős marad, és helyenként esőre, záporokra is számítani lehet. Hajnalban foltokban köd képződhet. A déli szél sokfelé megerősödik, enyhébb idő várható, a hőmérséklet 9–10 fok körül alakul.