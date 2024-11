Szombaton a ködfoltok megszűnése után sok napsütésre számíthatunk. Nem lesz csapadék. Reggel -1, délután 9-10 fok valószínű.

Még néhány napig hideg, de száraz időnk lesz, hogy aztán szerdától rákapcsoljon a csapadék /Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock

Vasárnap északon tartósan ködös, rétegfelhős időre van kilátás, míg délen megvan az esély, hogy a ködfoltok feloszlása után naposra forduljon az idő. Ködszitálás előfordulhat. 5 és 12 fok között változik a csúcsérték.

Hétfőn erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő ígérkezik. Többfelé fordul elő szitálás, eső. +10 fok körüli enyhe időnk lesz.

Kedden az erős, olykor viharos ÉNy-i szél hatására csökken a felhőzet. Elszórtan zápor is előfordulhat, szinte előhírnökeként a szerdai időjárásnak. 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Szerdán erősen felhős vagy borult lesz az ég. Többfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében nyugaton lehet halmazállapot-váltás. Sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a déli, majd az északnyugati szél. Hajnalban általában 1, 9 fokot mérhetnek. A maximum északnyugaton 4, 8, másutt 9, 15 fok között alakul - tette hozzá a Met.hu.

Hidegfronti hatások gyötörhetnek bennünket

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.