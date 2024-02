Elképesztő, milyen idő vár ránk: rengeteg ember megszenvedi a következő napokat

A pénteki eső csak a kezdet volt. A hétvége bizony sokaknak embert próbáló lehet! „A pénteki, melegfronti hatás jellegű változások után szombaton megérkezik egy hosszan elnyúló frontálzónának a hidegfronti szakasza. Ez fog keleti irányba átvonulni az ország felett. Ennek fogjuk majd különböző fázisaiban tapasztalni a panaszait” – mondja friss videójában dr. Pintér Ferenc, a MeteoKlinika igazgatója. S ha mindez nem lenne elég, így folytatja: „Ront az is a helyzeten, hogy közbe elhúzódó csapadékra és élénk, sokszor erős lökésekkel kísért szélre is számítanunk kell.”

A többség nem ilyen hétvégére számított (Fotó: Aliaksander Karankevich / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Hogy mindez mit jelent a fentiekre érzékenyeknél? „Kezdetben inkább a fejfájásos, bizonytalanság érzettel, szédüléssel, homályos látással járó panaszok erősödnek meg. Hangsúlyozom, ezek a főbb jellemzők, ugyanis minden egyes ember egyéni módon reagál az időjárásra. Később vérnyomás ingadozás, görcsös fájdalmak jelentkezhetnek, nem beszélve a rosszullétekről, mellkasi diszkomfort érzésről, sokkal feszültebbek, idegesebbek lehetünk. ami az immunrendszer gyengüléséhez is hozzájárul. Ráadásul az ízületesek ennek a második fázisnak nem fognak örülni” – figyelmeztet dr. Pintér Ferenc, aki végül némi jó hírrel is szolgál.

„Van pozitív hatása is a következő napok időjárásának: tényleg kitisztul a levegő, még a védett völgyekben is, továbbá a pollenszezon is mérséklődik” – árulja el a szakember.

S hogy melyik napon mi várható? Jöjjön a Köpönyeg.hu prognózisa!

Szombat reggelig bizony még többfelé, napközben ugyanakkor inkább már csak a Tiszántúlon fordul elő csapadék. Nyugat felé haladva egyre szakadozottabb lesz a felhőzet. Megerősödhet a délnyugati szél. 14 fok körüli maximumok várhatók.

Vasárnap erősen felhős, reggel ködös időre számíthatunk. Szórványosan újabb eső, zápor alakul ki. 10-15 fok ígérkezik.

Hétfőn a ködfoltok feloszlása után gyakran lesz erősen felhős az ég. Csapadék inkább a nyugati területeken fordul elő. 12 és 19 fok közé melegszik a levegő.