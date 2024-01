Rosszul indul a hét: nyolc vármegyére adtak ki riasztást

A hétvégi szikrázó napsütést veszélyjelzések váltják: hétfőn még csak egy, kedden viszont már nyolc vármegyére adott ki elsőfokú figyelmeztetést a HungaroMet a várható ónos esők miatt.

Grafika: met.hu

Hétfőn az éjszaka képződött rétegfelhőzet csak lassan oszlik fel, de fátyolfelhőzet is zavarja a napsütést. Ennek ellenére csapadék estig még nem várható. Amikor viszont nyugat felől megérkezik, Győr-Moson-Sopron megyében kell nagyon vigyázni. A délies szél egyre nagyobb területen lesz élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn többnyire 2 és 7 fok között várható, de a felhősebb, párásabb északkeleti területeken ennél hűvösebb is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -11 és -6 fok között alakul, a vastagabb hóval borított részeken, valamint a fagyzugokban ennél hidegebb lesz, a szeles északnyugati részeken viszont kissé enyhébb lehet az idő.

Grafika: met.hu

Hétfőről keddre virradóra azután eléri az egész ország területét a frontrendszer, amellyel enyhébb léghullámok érkeznek fölénk. A kedd reggelig előforduló vegyes csapadék után csökken a felhőzet, felhőátvonulások lesznek egy-egy záporral. Az ónos eső veszélye ekkor már az előző napin kívül további hét helyre vonatkozik: Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyére is kiterjesztették a figyelmeztetést.

Az északnyugati szél megerősödik, a hőmérséklet viszont napközben már 6 és 11 fok közé melegszik – ígéri a Köpönyeg.