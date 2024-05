Pillangótorta a nagyitól – Otthon, kreatívan!

Sikota Krisztina unokái késrésére mindig házilag készíti el az általuk megrendelt különféle állatfigurás születésnapi tortákat. Legutóbb a középső unokájának, Blankának formázott pillangót, és ebbe töltötte bele a családi recept szerint készült alapkrémet.

A szabás és a közepe megtöltése után jöhet kívülre is a hagyományos családi vaníliakrém – Fotó: Fodor Erika

„Nem szoktam kész állatfigurás formákat venni, tájékozódom az interneten, és miután kitanítottam magam, nekilátok a piskóta szabásának. A tortához van egy variálható családi anyáról lányára vanília alapkrémünk, amit az édesanyámtól tanultam, ahogyan ő is az én nagymamámtól. Most Blankának, a középső unokámnak a szezonnak megfelelően epres változatot készítettem” – tudtuk meg Sikota Krisztinától, aki szívesen készít otthon mindenféle tortákat, és szívesen eljár minden olyan helyre, ahol újabb, házilag megvalósítható ötleteket, recepteket tanulhat. Így futottunk össze a MOM Szamosban is a Tigrismogyorós mentes tortát kóstolni.

Íme a házi pillangótorta – belül epres vaníliakrémmel! Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

Piskótához: 22-24 cm karikához (12 szeletes)

5 db L-es tojás

160 g cukor

160 g liszt

1 dl olaj

fél csomag sütőpor

Krémhez

3 evőkanál cukor

3 tojás sárgája

3 evőkanál liszt

4 dl tej

10 dkg cukor

20 dkg vaj

1 csomag vaníliás cukor

Kész is van, már csak a gyertyák hiányoznak Blanka születésnapi pillangótortájáról – Fotó: Fodor Erika

A díszítéshez színes cukorka, a pillangótesthez olvasztott fehér csoki!

Elkészítés

A sütőt 200 fokra előmelegítjük. A piskótához felverjük a tojás fehérjéket (nem szabad teljesen keményre, hogy a sütőben is tudjon még növekedni). Apránként adagoljuk hozzá a cukrot, majd egyesével a sárgákat, csurgatva az étolajat, és végül az átszitált sütőporos lisztet. (Ha robotgéppel dolgozunk, akkor mindezt alacsony fordulatszámon.) A tortaforma alját kivajazzuk (az oldalát nem szabad vajazni, mert akkor nem tud emelkedni a piskóta!), és határozott, gyors mozdulatokkal beleöntjük a masszát. A tortát a sütőbe teszem, a hőmérsékletet visszaveszem 180 fokra, és 35-40 perc alatt megsütöm. (Tűpróba segít megállapítani, hogy kész-e a piskóta.) Míg sül, kikeverjük a krémet.

Krém

A tojás sárgáját a cukorral fehéredésig habosra keverem, majd hozzákeverem kanalanként a lisztet és vékony sugárban öntve a tejet. A krémet folyamatos kevergetés mellett, közepes lángon sűrű puding állagúra főzöm, és hagyom kihűlni. A puha vajat a cukorral és a vaníliás cukorral habosra keverem. Amikor a krém már alig langyos, hozzákeverjük a vajas krémet is. A kész krémet elfelezem. Az egyik feléhez összeturmixolt epret teszek (körülbelül egy jó nagy marékkal, de vigyázzunk, hogy ne váljon túl folyóssá a krém, inkább apránként adagoljuk az epret).

Pillangótest fondant-ból és olvasztott étcsokiból – Fotó: Fodor Erika

Szabás

Először a tortát vízszintesen elfelezem, majd hosszában két részbe vágom és a hosszanti vágásnál mindkét tortafélből egy-egy kicsi háromszöget kivágok. A két tortafelet az íves felükkel egymás felé fordítom, és így kapom meg a pillangóformát, amit belül az epres krémmel megtöltök, majd a tetejét és az oldalait vaníliás krémmel megkenem. Ha van türelmem, az oldalát darált dióval megszórom, és a hűtőbe teszem néhány órára, csak ezután díszítem cukorkákkal. A pillangó testét fondant-ból formázom és olvasztott csokival díszítem.