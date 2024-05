Anyák napi közös sütés - 5 generációt átölelve - VIDEÓK

Sikota Krisztina a Metropol konyharovatából ismert és javarészt kóstolt receptjeim miatt hívott meg hegyvidéki otthonába, az édesanyjával közös anyák napi tortasütésre, hogy megmutassa, milyen tortákat készít ő a konyhában. Krisztina családjában az a szokás anyák napján, hogy együtt töltött időt, élményt ajándékoznak egymásnak. Egy másik szokás, hogy az unokák a szülinapjukra valamilyen állatot formázó tortát kérnek a nagyitól. A 2 éves Blanka most epres pillangót szeretett volna, és mivel a születésnapja egybeesik anyák napjával, ezért a tortáját Krisztina az ő édesanyjával együtt töltött délelőtt készítetette el, közös anya-lánya programként.

AZ anya-lánya közös programot a kutyus is vidámította Fotó: Fodor Erika

"Nem veszek különféle tortaformákat. A pinterestet tanulmányozom, onnan veszem az ötleteket. Rendes piskótát sütök, aztán szabok" - tudtuk meg Krisztinától, aki azt is elmesélte, hogy amikor ő várta a lányait, még a kismamaruhát is maga varrta. Sőt, síruhával is próbálkozott. Utóbbi információkon az édesanyja, Elvira komolyan elcsodálkozott, hogy ő ezt nem is tudta.

Mutatjuk videón.

"A tortához van egy vaníliakrém alap, amit még az anyukámtól tanultam. Ezt lehet idény szerint variálni, most a szezonnak megfelelően epres készült." - mondta Krisztina, majd azzal meg őt lepte meg az édesanyja, hogy ezt a tortakrémet még ő is az anyukájától tanulta.

Anya-lánya közösen sütött az unokának, és legalább jókedvűen együtt voltak.

Miközben a torta készült, kiderült az is, hogy Sikota Krisztina szenvedélyes köténygyűjtő lett. Amerre jár, rááll a szeme a kötényekre - az egyszerű praktikustól kezdve a formatervezett, művészi változatokig - így aztán mindig van otthon tiszta kötény. Édesanyja is válogathatott, melyiket szeretné, de ő a kedvenc ikeását kérte.

Természetesen, miután végigkísértük a pillangó torta elkészültét, Krisztina mutatott is néhányat különleges köténygyűjteményéből. Még egy Cézanne Csendélet-es is volt közte!

Pillangó "négykezes", ment mint a karikacsapás! Fotó: Fodor Erika

Krisztina férje csak azután érkezett haza, hogy a szebbnél szebb kötények már visszacsomagolva a konyhaszekrényben voltak. Krisztina említette, hogy a férje furcsállóan jegyzi meg időnként, hogy "minek ennyi kötény?"

A pillangótorta mindenesetre elkészült a kicsi Blankának, és legalább a nagyi is együtt töltötte a délelőttöt az édesanyjával, mielőtt a lányával jógahajóra ment közös anya-lánya programra.