A legjobb szedd magad levendulamezők az országban

Az egyik legjobban várt dolog a nyár első havában az utánozhatatlan levendulamezők megjelenése, amihez évek óta szorosan kapcsolódik a gyógynövény szüretelésének gyakorlata. Levendulaszüret idején mindenki közel kerülhet az illatos virághoz, amit aztán haza is vihet. Például a következő helyszínekről. Levendulaszüret 2025-ben is több csodaszép helyen is van, a Fanny magazin most egy csokornyit szedett össze belőlük!

Idén is több helyen vár levendulaszüret (Fotó: pixabay)

Levendulaszüret Balaton környékén

Közel 8 hektárnyi aratható levendulaterülettel csalogat a Balaton déli partjától 2,5 km-re fekvő kőröshegyi gazdaság, ahol igazán megtapasztalhatjuk, milyen nyugtató hatása van a lila növénynek, és persze a természet közeliségének. A nyár folyamán a levendula fajták közül francia és angol változatot is szedhetünk különféle méretű aratózsákokba. A szezon a június 23. és július 6. között megrendezésre kerülő Kőröshegyi Levendula Ünneppel veszi kezdetét, melyet szórakoztató programok sokasága tarkít majd.

Kőröshegyi Levendulás

Helyszín: 8617 Kőröshegy, Dózsa György köz

Időpont: június 23-tól

Bővebben: koroshegyilevendulas.com

Levendulaszüret Budapest közelében is van

A fővárostól néhány kilométerre fekvő településre is érdemes ellátogatni azoknak, akik kipróbálnák magukat a kivételes gyógynövény szüretelésében. Idén 9. alkalommal lesz lehetőség Pilisborosjenőn levendulát gyűjteni, egyúttal egy festői környezetben időzni. A mezőn fotókat is készíthetünk, illetve megtekinthetjük az ültetvényhez tartozó fűszer- és gyógynövény bemutató kertet is, ahonnét szintén vihetünk haza különlegességeket.

Kevélyhegyi Levendulamező

Helyszín: Pilisborosjenő 089/3. hrsz

Időpont: június 23-ig

Bővebben: levendulamezo.hu

Szedd magad levendula! kicsiknek és nagyoknak

Javában tart az 5. Szedd magad szezon Ráckevén, ahol hétvégente egy hektárnyi területen kapcsolódhatunk ki, azaz szedhetjük a lila növényt különféle méretű aratótáskákba. A június 14-15-ei hétvégén kifejezetten a családokat várják: míg a szülők a levendulaszüretelést élvezhetik ki, a gyerekek kipróbálhatják magukat például a kézműves sátorban, az íjászatban, de lovagolhatnak, és ügyességi játékokban is részt vehetnek.

Ráckevei Levendulás

Helyszín: 2300 Ráckeve, Újhegy Vízmű utca

Időpont: június 12-15., 19-22., 26-29.

Bővebben: facebook.com/rackeveilevendulas