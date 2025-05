Ez a világ egyik legundorítóbb desszertje, mégis odáig vannak érte az emberek!

Egy malajziai étterem, a KANTIN at The Granary valósággal felrobbantotta az internetet legújabb édességével, ami úgy néz ki, mintha frissen húzták volna ki a mosogatóból! De tényleg! A vendégek döbbenten reagáltak a látványra, hiszen a desszert szinte megszólalásig hasonlít egy használt mosogatószivacsra, mellette pedig egy pohár „mosogatólé” is érkezik.

Ez két mosogatószivacs. De pont így néz ki a malajziai étterem slágerdesszertje is!

Fotó: freepik.com/Illusztráció

A trükkös finomság valójában egy citromkrémes piskóta angol narancslekvárral, amit citromos hab borít – mindez úgy megformálva, mintha a jól ismert zöld-sárga szivacs lenne. A „mosogatószer” szerepét különleges pandan-lime szirup tölti be, míg a „mosogatólé” kurkumás-gyömbéres víz kókuszolajjal, ami a zsírcseppeket imitálja.

„Tényleg úgy néz ki, mint egy szivacs! A kis hab is rajta van, hihetetlen!” – írta egy döbbent vendég a közösségi médiában.

A Sun értesülései szerint a desszertet eredetileg áprilisi tréfának szánták, de olyan népszerű lett, hogy június elejéig marad az étlapon.

A hely különlegessége, hogy minden fogás egy kis csavarral készül: hagyományos helyi ételeket szolgálnak fel modern, kreatív tálalásban.

A célunk az volt, hogy valami egészen szokatlant adjunk, ami meglepi az embereket – és bejött!

– mondta az étterem egyik séfje.

A Tripadvisor sem fukarkodott a dicsérettel: 2024-ben Traveller’s Choice díjat kaptak, a leírásban pedig ez áll: „Egyél saját felelősségedre! Minden étel függőséget okoz!”

És hogy mennyit kérnek a különleges és a közösségi médiában hódító desszertért? Mindössze 2200 forint körüli összegnek megfelelő ringit! A régi magtárépület, ahol az étterem működik, 1885-ben épült – most pedig a világ egyik legfurcsább desszertjével írta be magát a gasztronómia történelmébe.