Ettől a pofonegyszerű módszertől menekül el a vakond a kertedből

A kis földalatti lényeknek „köszönhetően” pedig tele lesz minden túrásokkal és kis buckákkal még annak ellenére is, hogy sokan igyekeznek mindent megtenni a vakond ellen. Azt azonban fontos tudni, hogy a bosszúságok ellenére egy nagyon hasznos állat, hiszen a talajban lévő kártevőkkel táplálkozik – többek között a lótetveket is megtizedeli. Persze ettől még mindenki szeretne tőlük megszabadulni, erre pedig az egyik leghatásosabb módszer a vakondűző növények, melyeket csak oda kell ültetned, ahonnan szeretnéd távol tartani a kis vadorzót.

A leghatásosabb növények vakond ellen

1. Nagy sárfű

Vakondűző fű néven is ismert ez az egyszerű növény, mely 5-10 méteres körzetben távol tartja a vakondot. A gyökerei ugyanis olyan illóolajokat bocsátanak a talajba, melyek bántják a vakond érzékeny orrát, így inkább másfelé fúrja a járatait. Ugyan hatásos vakond ellen ez a növény, de vedd figyelembe, hogy óriásira, akár két méter magasra is megnő, és nemcsak mérgező, de a tejnedve bőrirritációt is okoz, így kisgyermekes kertbe nem ajánlott telepíteni.

2. Ricinus

Lágyszárú, gyorsan növő növény, amely akár a három méteres magasságot is elérheti. A magja rendkívül mérgező, ezért olyan helyre szabad csak ültetni, ahol kisgyerekek, háziállatok nem férnek hozzá. De a vakond ellen olyannyira hatásos, hogy a régiek vakondelhárító cserjének is hívták; ahova ültetsz belőle, azt a területet nagy ívben el fogja kerülni.

3. Tűzliliom

Pompás növény, igen nagyra nő, és bírja a forróságot is. Nyáron virágzik, de tavasztól őszig megmaradnak a föld felé hajló levelei, így szegélynövénynek is kiváló dekoráció. Bónuszként pedig a vakond sem szereti, így két legyet üthetsz egy csapásra: ha a virágágyások szélét körbe ülteted tűzliliommal, el fogja kerülni a vakond a területet - írja a cikkében a Ripost.