A Rák jó hírt kap, a Nyilas sikert sikerre halmoz: sok csillagjegynek kedvez a mai bolygóállás

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Vénusz és az Uránusz szextil-fényszöge miatt ma sok olyan élmény éri, ami megerősíti az önbizalmát. Most sikert sikerre halmoz. Ráadásul az idejét is jól osztja be a Szűz Hold segítségével. Igazán elégedett lehet az eredményeivel.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kedden nagyon értékes, új szempontok merülnek fel egy döntése előtt, de az is előfordulhat, hogy egy váratlan esemény, vagy hír azt hozza, hogy elkezdi a dolgokat maga körül egy kissé más szemmel nézni. Gondolkozzon nagyobb léptékben!



Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Kedden igazán jó formában lesz, de vigyázzon, ne feszítse túl a húrt! Akkor ugyanis a leghatékonyabb, ha figyel rá, hogy ne csak hajtson, hanem pihenjen is. Munkahelyén egy vitás helyzetben határozott és elegáns a fellépése, amellyel sikert arat.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A Vénusz a jegyében van, ami eleve kedvező, és most kap egy segítő fényszöget az Uránusztól. Ez váratlan, örömteli témákat „dob be”. Most olyan inspirációi, vagy sugallatai is lehetnek, amik segítségével megoldhat régóta halogatott ügyeket.