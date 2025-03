Humoristák fogásai: íme Hofi Géza kedvenc étele

Felfedjük a legendás komikusok kedvenc étkeit, amelyek annyira pikánsak, hogy még a legjobb poénok is elhalványulnak mellettük. A Fanny magazin összeállítása.

Fotó: Czika László

Hofi Géza és a vörösboros marhalábszárpörkölt

A klasszikus magyar ízeket imádó Hofi a jó társaságot is élvezte, miközben a bogrács körül ülve poénkodott. Most, hogy végre egyre közelebb a jó idő, mi is elkészíthetjük a barátokkal, miközben felidézhetjük a humorista örökbecsű poénjait is – mert hát mi lenne jobb, mint egy jó pörkölt és egy jó nevetés?

Vörösboros marhalábszárpörkölt

Hozzávalók:

1,2 kg marhalábszár

3 vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 paprika

1 paradicsom

1 l marhaalaplé

2 dl testes vörösbor

1 evőkanál őrölt pirospaprika

1 teáskanál őrölt kömény

1 kávéskanál őrölt babérlevél

3 evőkanál zsír

só

bors

Elkészítés

1. Belerakjuk a bográcsba a három evőkanál zsírt, a felaprított vöröshagymát, és átlátszóra dinszteljük. Rátesszük a felszeletelt fokhagymát, egy-két percig pároljuk együtt. Hozzáadjuk a felkockázott paradicsomot és paprikát, sűrűre főzzük.

2. Levesszük a tűzről a bográcsot, a lecsós alapban elkeverjük az őrölt pirospaprikát. Beletesszük a feldarabolt marhahúst, visszatesszük a tűzre, és addig pirítjuk, míg a húsdarabkák minden oldala ki nem fehéredik. Ekkor sózzuk, borsozzuk, ízesítjük köménnyel, babérral. Felöntjük a borral, löttyintünk rá az alapléből, és addig főzzük gyenge tűz felett, míg a marhahús meg nem puhul. Közben gyakran átkeverjük, és mindig pótoljuk az elfőtt folyadékot, de végig rövid leven tartjuk.

3. Köretként friss kenyeret és valamilyen finom házi savanyúságot adunk mellé.

4, 5 óra

1 adag: 430 kcal

Fotó: Nemeth Andras Peter +36208281361

Latabár Kálmán és a tyúkhúsleves májgaluskával

A Kéhli Vendéglő tudta, hogy a jó étel fél siker – kezdetben disznótorossal csalogatták a vendégeket, majd meleg fogásokkal is fokozták az élvezeteket. Latabár Kálmán sem maradhatott ki a jóból, hiszen ahol házias ízek voltak, ott ő is rendszeresen felbukkant – valószínűleg nem véletlenül!

Tyúkhúsleves májgaluskával

Hozzávalók:

1 nagyobb tyúk (legalább 1,5 kg)

2 közepes fehérrépa

3 közepes sárgarépa

1 zellergumó

1 csokor zeller zöldje

1 karalábé

1 cikk kelkáposzta

1 nagy vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

1 teáskanál egész bors

só