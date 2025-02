Újítsd meg a bőrödet! – Hámlasztás mesterfokon

Az arc hámlasztása azért egyre népszerűbb, mert valóban nagyon rövid idő alatt látható az eredménye. Amennyiben a bőrünk kicsit fakóbb, szárazabb, ettől sokkal élettelibbé válik. De akkor is érdemes bevetni, ha egyenetlen a bőrfelszínünk, pattanásokkal, mitesszerekkel küzdünk, mivel a peelingek feladata, hogy felgyorsítsák a természetes megújulási folyamatokat, és helyrehozzák a különböző problémákat. Éppen ezért érdemes megtalálni a számunkra ideális módszert – tanácsolja a Fanny magazin.

Gyorsan hoz látható eredményt az arc hámlasztása

Fotó: Pexels/Shvets production/Képünk illusztráció

Az arc hámlasztása: kell némi kémiai hámlasztás is!

Első lépésben érdemes tisztázni, hogy mi a különbség a kémiai és fizikai hámlasztók között. Míg a fizikai hámlasztó, vagyis a bőrradír tulajdonképpen ledörzsölik a bőr külső rétegét, addig a kémiai verzió, azaz a savas hámlasztás gyengéden és egyenletesen oldja le az elhalt hámsejteket. Alapvetően két fajtáját tudjuk megkülönböztetni, mivel léteznek a BHA-savak, amelyek zsírban, míg az AHA- és PHA-savak vízben oldódnak.

BHA

Zsírban oldódnak és egészen a pórusok mélyén fejtik ki hatásukat. Főleg mitesszerek, pattanások és tág pórusok ellen érdemes alkalmazni őket, mivel gyengédebbek a bőrhöz, mint az AHA hámlasztók, szabályozzák a faggyútermelést és gyulladáscsökkentő hatásúak. A legtöbb BHA hámlasztó szalicilsavat tartalmaz.

AHA

Vízben oldódó savak, és a bőr felszínén dolgoznak. Gyümölcsökben és különböző élelmiszerekben fordulnak elő. A legismertebb a glikolsav, ami ráncok és pigmentfoltok ellen igazán hatásos. A tejsav szintén az anti-aging rutinban kap nagy szerepet és szuperül hidratál. A mandulasav főleg bőrnyugtató hatása miatt kedvelt.

PHA

Szintén vízben oldódik, és ez is a bőr felszínén fejti ki hatását, akár az AHA. Segítségével a bőrünk sokkal ragyogóbb lesz, és még a pigmentfoltokat is remekül halványítja, emellett nagyon jó antioxidánsok és szuperül hidratálnak, és rosaceás bőrre is használhatóak. Akkor érdemes erre szavaznunk, ha nagyon érzékeny a bőrünk, és az AHA savakat túl tolakodónak érezzük. Ide tartozik a laktobionsav.