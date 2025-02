Bekavarnak az égiek: ezt a csillagjegyet ma felpaprikázza a Mars, új idők jönnek

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Hétfőn egy helyzetben, amely talán mások számára nehezen átlátható, ön egyből tudni fogja, mit kell tennie. Ráadásul a kedvező bolygóállások miatt lelkileg is elég erős ahhoz, hogy belefogjon a dologba és talán ahhoz is, hogy másokat is meggyőzzön erről.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Hétfőn egy egy kisebb konfliktussal kell megbirkóznia, de mivel ön nem az a fajta ember vagy, aki hagyja, hogy egy ilyen helyzet sokáig fennálljon, valószínűleg ezt is hamar meg fogja oldani. A Mars előre indul, és egyértelmű helyzeteket teremt.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha valaki pletykál önről, és rossz hírét kelti, akkor most nem jó helyen próbálkozik. Nem fogja mindezt szó nélkül tűrni, és milyen jól is teszi. Ügyeljen azonban arra, hogy ne ragadtassa el magát, könnyen lehet ugyanis, hogy ezzel az ellenfele malmára hajtja a vizet.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Hétfőn egy hír, vagy információ, igencsak felkeltheti a figyelmét és olyan gondolatokat, sőt cselekedeteket is megindíthat önben, melyek talán még önmaga számára is meglepetést okoznak. Talán támogatni fog egy ügyet, vagy elkezd egy téma iránt izgatottan érdeklődni.