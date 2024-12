Te mit tennél, ha csak a párod választana el álmaid állásától?

A fellegekben érezhetné magát egy édesanya, hiszen felajánlották számára álmai állását, ám nem várt akadályt gördítette elé a férje, gyermeke apja. A pasi ugyanis közölte, nem hajlandó Amerikába utazni, ahol párját várja az álommeló. A nő alaposan végiggondolta a dolgokat, gondos mérlegelést követően összeírta, mi szól az indulás és mi szól a maradás mellett. Ám így sem került közelebb a végső döntéshez. Végül tanácsadóhoz fordult segítségért.

A feleség úgy érzi, választania kell álmai állása és a házasága között (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

A 35 éves brit nő a The Sun tanácsadójához fordult, megírta, hogy a most 39 éves férjével hat éve alkotnak egy párt, tavaly mondták ki a boldogító igent, szerelmük gyümölcse pedig nemrég született meg. A feleségnek felajánlották álmai állását az Egyesült Államokban, s bár a nő számára úgy tűnt, férje támogatja a karrierjét, most, a nagy lehetőség kapujában közölte: nem hajlandó Amerikába költözni. Azzal érvelt, hogy az USA veszélyes hely és különben sem akar távol lenni a családjától és a barátaiktól. A feleség, ahelyett, hogy megsértődött volna, kompromisszumot ajánlott: utazzanak ki egy évre, hogy kiderüljön, működik-e a dolog, ám a férfi hajthatatlan. A nő mérlegre tette a dolgokat. Az egyik serpenyőbe az került, hogy elválik, igent mond álmai állására és a kicsivel útra kel Amerikába. Csakhogy nem akarja megfosztani a gyermekét az apjától. A férfitól, akire most annyira haragszik és aki miatt szörnyen ideges. A mérleg másik serpenyőjébe a maradás került a feleség jelenlegi unalmas munkájával, ami meglátása szerint nem viszi előre sem őt, sem a családját, s ennek a lehetőségnek már a gondolatától úgy érzi, hogy idővel neheztelni fog a férjére.

A lap tanácsadója, Deidre ugyan nem billentette egyik vagy másik oldalra a serpenyőt, de adott egy fontos tanácsot.

„Mindenekelőtt légy büszke arra, hogy állást ajánlottak neked álmaid munkahelyére. Másodszor, teljesen érthető, hogy szeretnéd, ha a férjed is örülne a lehetőségednek. Ám mielőtt egy életre szóló döntést hoznál arról, hogy szétszakítod a családodat vagy lemondasz álmaid álláslehetőségéről, ülj le a férjeddel, és beszélj vele újra! Lehet, hogy fél egy ilyen hatalmas lépéstől, vagy attól, hogy nem talál kint munkát, de az sem kizárt, hogy féltékeny a sikeredre. Segíts neki, nyugtasd meg őt!”

– szólt a szakember tanácsa.