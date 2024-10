Súlyos bűnügy gyanúsítottja lett tanácsadó a XII. kerületben

Mint emlékezetes, a 99 Mozgalom Karácsony Gergely előválasztási kampányát volt hivatott kiszolgálni, a botrány pedig azt követően robbant ki, hogy feloldották a titkosítás alól a Nemzeti Információs Központ jelentését. Ebből az derült ki, hogy a mozgalom pénzügyeit intéző Perjés Gábor több alkalommal, készpénzben fizetett be több mint ötszázmillió forintnyi összeget, többek között euróban és fontban is. Az üggyel összefüggésben több házkutatást is tartottak már, mások mellett Perjés Gábornál és Tordai Csabánál is.

Karácsony első főpolgármesteri ciklusa alatt egyébként évente átlagosan négyszázmillió forint körüli összeget költött tanácsadói bérekre az adófizetők pénzéből, és ezek a kifizetések folyamatosan emelkedtek.

A tanácsadók és főtanácsadók száma változott az évek során: 2020-ban még ­37-en voltak, 2021-ben viszont már ötvenen, 2022-ben ­46-an, 2023-ban pedig 42-en. Havi bruttó bérük igen nagy szórást mutat: 150 ezer forinttól 1,35 millió forintig terjedt korábban, 2024-ben egyesek már ennél is többet kereshetnek. A tanácsadók bruttó átlagbére havi 670-800 ezer forintot tett ki a ciklus nagy részében, fizetésük 2020 után havonta 34-35 millió adófizetői forintba került – olvasható a Riposton.