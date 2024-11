A sminktetoválóként dolgozó nő azon szerencsés fiatalok közé tartozik, akik egészségtudatos családban nőttek fel. Gyerekkorában nem csokoládéval kényeztették, sőt a születésnapjára sem hagyományos, hanem cukormentes tortát kapott.

Az akaraterejének és teherbírásának köszönhetően bő fél év alatt, viszonylag könnyedén szabadult meg a plusz kilóktól… Fotó: Fanny magazin

A szülei is sportolnak

Petra sokáig csak hírből ismerte a túlsúly fogalmát, hiszen kislány kora óta sportol és egészségesen étkezik.

Gyerekkorom óta az életem része a különféle mozgás, például a társastánc, a lovaglás, a tenisz

– meséli a Fanny magazinnak. – Ebbe születtem bele, a szüleimtől is mindig ezt a mintát láttam, hiszen ők is rendszeresen sportoltak. Édesanyám fitnesz órákra jár. Az édesapám sokáig versenyszerűen súlyt emelt, jó ideje pedig minden nap fut, ha fúj, ha esik, ha süt a nap, ha fagy van, sőt, ha ünnepnap van, akkor is. Nekem az volt a természetes, hogy mozgunk valamit. Persze nem tagadom, néha nem volt hozzá kedvem, de azt gondolom, hogy ez teljesen normális. Az étkezés terén is tudatosak voltak a szüleim. Időnként mi is ettünk töltött káposztát, de kenyér nélkül, és barna rizsből, csirkehúsból, kókuszzsírral készítette anyukám. Sok rákot, halat fogyasztottunk. Nekem mindig is tetszett ez a fajta életstílus. Ha az alkalom úgy hozta, természetesen ettem egy-egy zsíros vagy cukros ételt, de nem esett igazán jól, mert nagyon eltelített.

Inzulinrezisztenciával küzdött

Két évvel ezelőtt jött egy nagy fordulópont az életében.

Iszonyú rossz volt a munkahelyem

– árulja el. – Nem tudtam normálisan enni, rengeteget stresszeltem. Nem becsültek meg emberileg, sok megaláztatás ért. Nem ettem sokat akkor sem, csak helytelenül, és főleg este. Körülbelül egy évig nem tudtam sportolni sem, mert hiába volt időpontom délután ötre, sokszor úgy alakult, hogy még este kilenckor is a munkahelyemen voltam. Egy idő után pedig erőm és energiám sem volt edzeni, bár őszintén szólva, nagyon hiányzott a sport. Látványosan meghíztam, körülbelül egy hónap alatt felszedtem nyolc kilót. Amikor egyszer haza látogattam a szüleimhez, anyukám nagyon ledöbbent az alakomon, ráadásul észrevette, hogy feltűnően kívánom az édességet. Az ő tanácsára mentem el orvoshoz. A vérvételnél kiderült, hogy inzulinrezisztenciával küzdök, ami valószínűleg a stressz miatt alakult ki. Szerencsére másfél hónapos gyógyszeres kezelés után helyre álltak az értékeim, viszont csak két-három kiló ment le, a súlyom nem állt vissza az eredetire.