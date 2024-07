Kedvező hatás érkezik az égiektől, ezek a csillagjegyek örülhetnek

2024. július 12.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Vénusz és a Nap is tűz elemű jegyben jár, és ez igazán kedvező hatással van önre. Most nagyon jól tud érvényesülni. Az is hozzátesz ehhez, hogy már reggel átlép a Hold a társaságkedvelő Mérlegbe, és ettől jól érzi magát, bármilyen társaságban is tölti a napot.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Az uralkodó bolygója már a szenvedélyes és tüzes Oroszlán jegyében jár, a Hold pedig vénuszi jegybe, a Mérlegbe lép. Nagyon szép napnak ígérkezik a mai, összhangban érzi magát a környezetével. Randizni, ismerkedni is tökéletes nap!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A pénteki napja tele lesz lehetőségekkel és önnek érdemes lenne ezek közül minél többre lecsapni. Ne aggódjon feleslegesen semmin, egyszerűen csak vágjon bele abba, amihez kedve van. Ma valahogy minden olyan könnyed lesz ön körül, használja ki a lehetőségeket!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Nap és a Szaturnusz kedvező hatását a mai napon is érezheti. Ha vannak új lehetőségei, mint amilyen például most rád önre, akkor nem nagyon érdemes ezeket kihasználatlanul hagynia. Mi lenne, ha ma egy kicsit kimerészkedne az ismeretlenbe és belevágna olyasmibe, amire még nem volt alkalma?

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Pénteken ahhoz, hogy egy dolgot végre átlendítse a holtponton, némi merészségre is szüksége lehet, de ha valamit igazán akar, bizony ki kell mozdulni érte a megszokott zónájából. Mindezek miatt viszont számíthat arra is, hogy az érzelmek most felkorbácsolódnak ön körül.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken lehetősége lesz arra, hogy végre kifejtse a véleményét valamiről, ami most ön körül szinte mindenki mást is nagyon érdekel. Ne legyen hát túlságosan visszafogott, vegye fel a beszélgetés fonalát és igyekezzen meggyőzni minél több embert arról, hogy önnek van igaza.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Hold már a jegyébe lép, és megkönnyíti a dolgát egy sor kérdésben, amivel elakadt. Most nyugodtan előszedhet bonyolultabb ügyeket is, mert igazán elbír mindennel. Estére szervezzen baráti találkozót, programot!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Egy új pozíció nyílik meg ön előtt hamarosan, ami lehet egy új munka, de az is lehet, hogy egy emberi kapcsolata helyeződik át egészen új alapokra. Mindez új lendületet adhat most mindennek ön körül, és jó kedvet hoz.