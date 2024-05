„Nem akartam, hogy anya nélkül maradjon a lányom” - Szilvia több mint száz kilótól szabadult meg!

Kor: 47 év

Előtte: 183 kg

Utána: 80 kg

A fantasztikus történetről a Fanny magazin számolt be.

Azt mondja, sokan vannak, akik plusz 10, 20, 30 kilóval vígan élnek, s nem foglalkoznak azzal, hogy mit mutat a mérleg. Viszont szerinte, az extrém túlsúly egészen más kategória. Gyakorlatilag az élete minden területét befolyásolta, vagyis korlátozta a súlya.

„Szörnyű évek voltak”

Szilvi 27 évvel ezelőtt kezdett el hízni, amikor nagy dózisú hormonkezelést kapott, hogy gyermeke lehessen. 20-22 évet élt túlsúlyosan, amiből az utolsó öt esztendőben jóval 100 kiló fölött volt.

– Szerencsés voltam, mert nem voltak társbetegségeim – meséli. – De ennek ellenére is, amit fizikailag és lelkileg megéltem, az szörnyű volt. Két méteres volt a hastérfogatom. Rám igaz volt az a mondás, hogy könnyebb volt átugrani, mint megkerülni. Nem tudtunk normálisan elmenni a családdal nyaralni, mert probléma volt a fürdés, mert a legtöbb zuhanykabinba nem fértem be. De az is sokszor gondot okozott, hogy utazás közben hol menjek mosdóba, mert van olyan benzinkút, ahol a forgóajtón nem tudtam átmenni. A sarkamon állandóan felrepedt a bőr, vérzett, fájt. És nem csak néha, hanem minden nap. Nem tudtam lehajolni, a férjem húzta fel a zoknimat, a cipőmet. Ha meg ő nem volt otthon, amikor mentem valahova, akkor csak cipőkanállal tudtam felvenni egy olyan cipőt, aminek nem volt fűzője. Arról nem is beszélve, hogy mennyi bántást kaptam, annyiszor „ledagadtoztak”, lenéztek az emberek.

Fotó: Fanny magazin

„Egy esélyem van az életre”

Sokszor próbált lefogyni, de sikertelenül. Ha le is adott 10-20 kilót, kis időn belül visszaszedte.

– Öt évvel ezelőtt jött a fordulat – folytatja. – Megszűnt a munkahelyem, és tudtam, hogy ekkora súllyal nem lesz könnyű új állást találni. Ami még nagy löketet adott, az az volt, hogy nem akartam, hogy anya nélkül maradjon a lányom. A túlsúly következtében pánikbeteg voltam. Többször elvitt a mentő, mert úgy éreztem, hogy itt a vég. Amikor ez utoljára megtörtént, a lányom ott sírt mellettem, és azt mondta: nem akarja, hogy meghaljak. Ez volt az a pont, amikor ráébredtem, hogy ez az egy esélyem van az életre, amit nem szalaszthatok el. Megcsináltattam a bypass műtétet, és elhatároztam, hogy új életet kezdek. Úgy éreztem, hogy kezdésként kell valamilyen mankó ilyen súlytöbblet mellett. Ez a veszélyes műtét arra való, hogy segítsen elindulni, de ha nem változtatsz az életeden, akkor nem ér semmit.

Előre megtervezi a hetét

Szilvi másfél év alatt adott le 110 kilót, amiért kőkeményen megdolgozott.

– Próbálok tisztán étkezni, nagyon ritkán fogyasztok feldolgozott élelmiszert – magyarázza. – Nem veszek fűszersókat, inkább én fűszerezem a húsokat. Nem eszem fehér cukrot, pékáruból csak keveset és teljes kiőrlésűt. Gyümölcsöt is mértékkel fogyasztok, viszont annál több zöldséget, salátát. Előre megtervezem a hetemet, hogy melyik nap megyek el a listámmal bevásárolni, mikor főzök le előre 2-3 napi ételt, mikor edzek. Mindezt úgy, hogy közben 3 műszakban dolgozom, és fizikai munkát végzek. Mindent meg lehet oldani, ha az ember nagyon akarja és nem a kifogásokat keresi. Már nem tudom elképzelni az életemet máshogy, hisz nagyon jól érzem magam a bőrömben. Annyi új dolog jár ezzel! Ha bemegyek egy butikba, azt a ruhát veszem meg, amelyiket csak akarom. Szabadon mozoghatok, nem szorulok rá senkinek a segítségére. És végre nem a földet nézem szégyenemben, hanem emelt fővel járhatok…

Az erőemelés szerelmese lett Szilvi heti hatszor edz, mellette, öt kilométeren belül mindenhova gyalog megy. – Számomra a sport volt az, ami a nagy lendületet hozta – mondja. – Először sétáltam, aztán szobabicikliztem, kocogtam, túráztam. Igaz, az elején bele akartam halni. A 100 méteres séta is nagyon nehéz volt, mert 183 kilót nem egyszerű mozgatni. Tettem pár métert, megálltam, pihentem, és újra és újrakezdtem. Ugyanígy, a szobakerékpárnál is szépen fokozatosan növeltem a terhelést. Öt perccel kezdtem, aztán 10, 15, majd egyszer csak eljutottam oda, hogy napi kétszer 1 órát tekertem. Miután lefogytam, rájöttem, hogy löttyedt maradt a testem, ezért elkezdtem konditerembe járni. Egy éve, hogy beleszerettem ez erőemelők világába. Olyannyira, hogy versenyekre is járok, a saját korosztályomban és súlycsoportomban általában sikerül elhozni az aranyérmet. Még csak amatőr szinten versenyzek, de nagy álmom, hogy kijussak az EB-re. Sokszor megkérdezik, hogy mi hajt. Az, hogy tudom, milyen, amikor bántanak, és már nem akarom azt az életet.

Fotó: Fanny magazin

Jótékonysági túrákat szervez Szilvi szívén viseli sorstársai életét és szeretné segíteni őket. – Azért küzdök, hogy ne bántsák a túlsúlyos embereket, inkább támogassák őket abban, hogy életmódot tudjanak váltani. Ezért találtam ki a jótékonysági túrákat is. Kinézek egy túraútvonalat, megadom előre a gyülekezési időpontot és helyszínt. Bárki eljöhet, nincs regisztrációs díj. Minden alkalomhoz keresek egy személyt, vagy családot, aki támogatásra szorul, és neki gyűjtünk élelmiszert, tisztítószert, tisztálkodószert, vagy ritka esetekben pénzt. A lányom viszi a túra elejét azokkal, akik tempósabban szeretnének menni. Én pedig a végén megyek, hogy senki ne maradjon el, támogatom azokat, akik nehezebben mennek. Az a célom ezzel, hogy minél többen kimozduljanak. Egyszer eljött egy 6 km-es erdei túrára egy extrém túlsúlyos, aki 200 kg körüli. Csak azért jött, mert szeretett volna megismerni, de úgy tervezte, hogy ő a kocsiban várja meg a családot. Olyan szeretettel beszéltem neki a mozgásról, hogy kedvet kapott, és végül elindult velünk. Igaz, hogy nagyon lassan, de megcsinálta, és azt mondta, ez volt élete legjobb túrája.

Szilvi kedvenc receptjei

Gyümölcsös túrófelfújt

Hozzávalók (4 adaghoz):

500 g túró

2 tojás

1 csomag vaníliás pudingpor

250 ml tej

gyümölcs

édesítő

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 160 fokra. A tejet keverjük el a pudingporral. A gyümölcs kivételével a többi hozzávalót keverjük össze, a pudingos tejet is. Egy kivajazott sütőformába öntsük bele a masszát, és tegyük rá a gyümölcsöket. 60 percig sütjük.





Fotó: Christian Jung





Zabpelyhes reggeli

Hozzávalók:

100 g zabpehely

150 ml tej

2 tojás

1 banán

1 alma

őrölt fahéj

Elkészítés:

Melegítsük el a sütőt 180 fokra. Egy tálban keverjük össze a zabpelyhet és a tejet, majd adjuk hozzá a tojásokat, és jól keverjük össze. Keverjük bele az összetört banánt, szeleteljünk fel egy almát és tegyük a zabkeverék tetejére, majd szórjunk rá őrölt fahéjat. Tegyük be egy tepsibe, és süssük 35 percig.

Fotó: PosiNote







Túrós zabpelyhes pogácsa

Hozzávalók (kb 20 darabhoz)

25 dkg túró

2 kisebb tojás

3 evőkanál zabpehelyliszt

3 púpos evőkanál zabpehely

só

a tetejére 10 dkg reszelt trappista sajt

Elkészítés:

A hozzávalókat elkeverjük egy tálban és öt percig állni hagyjuk. Közben előmelegítjük a sütőt 180 fokra. Sütőpapíros tepsire kanállal halmokat teszünk a tészta masszából, a tetejét megszórjuk reszelt sajttal, és az előmelegített sütőben 20 percig sütjük.