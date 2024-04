Heti horoszkóp: ez a csillagjegy vigyázzon a romantikával!

Heti horoszkóp

Kos

III. 21.–IV. 20.

Ez a hét magában hordozza a lehetőséget arra, hogy megmutasd magad és kitűnj a tömegből. A csillagok azt üzenik: most nyugodtan elkezdhetsz dolgozni a saját jellemvonásaidon, átgondolhatod a megjelenésedet, illetve azt, hogy mindezzel mit is üzensz magadról mások felé. Ne félj nagyobb felelősséget vállalni a munkahelyeden – meg tudod oldani!

Fotó: Pixabay

Bika

IV. 21.–V. 20.

Az érzelmeid elsőbbséget élveznek ezekben a napokban a tetteiddel szemben. Megjelenik benned a félelem és a határozatlanság furcsa keveréke. Kellemetlen információkat kaphatsz, csalással vagy valamilyen más, nyugtalanító történéssel találhatod szembe magadat. A hét végére felméred, hogy mi is történik körülötted, és levonod a megfelelő következtetéseket.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Megpróbálsz békét teremteni néhány ember között, de hamar rájössz, hogy nehéz dolgod van, hiszen ők egymással teljesen ellentétes nézeteket valló személyek, akiket nem egyszerű összehangolni. Jó tanácsot kaphatsz a munkáddal kapcsolatban, vagy jöhet egy kiváló ajánlat is. A vezetőség nyitott feléd, ezért, ha szükséges, megbeszélheted velük a terveidet.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Ezen a héten sok házimunkát kell elvégezned, ám magad is meglepődsz azon, hogy mindezek ellenére élvezed a helyzetet, és örülsz, hogy a családoddal lehetsz, munkálkodhatsz, vásárolhatsz. A gyermekeid igénylik a figyelmet, így ebben az időszakban valószínűleg az ő ügyeikkel leszel elfoglalva. Figyelj az adók befizetési határidejére!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A hét sok örömet hoz számodra. Lehetőséged lesz több szórakoztató rendezvényen, versenyen is részt venni. Kis kirándulásokat, kedves embereket és szokatlan ismeretségeket ígérnek a csillagok. A munka ebben az időszakban öröm lesz számodra. Egy munkatársad felfigyelt rád, ennek örülsz is, de nem biztos, hogy jó úton haladsz.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Szeretnéd helyrehozni a személyes kapcsolataidat munkahelyeden és a családodban is, de nem lesz könnyű dolgod, ugyanis mások is befolyásolják az ügyeidet, a terveidet és az eseményeket. Bármilyen sokat is kell dolgoznod, figyelj a családodra! Lehetséges, hogy olyan konfliktusokkal találkozol, amelyek lezáratlanul érnek véget.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Jó esélyed van a héten a személyes kapcsolataid megoldására, akár házas vagy, akár egyedülálló. A romantika akár a munkahelyi környezetedben is megjelenhet, igaz, a csillagok azt tanácsolják: ne legyenek nagy reményeid az új jelentkező felé, mert lehet, nem érdemel meg az illető. Csak óvatosan, lassan!

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Kissé kényelmetlenül érzed magad a bőrödben. Megjelent a fáradtság, és úgy érzed, az egészségi állapotod sem a legjobb. A nagy munkahelyi felelősség a pihenés hiányával párosulva kihat az szervezeted egészére. Kitartásra és türelemre lesz szükséged. Az elkövetkezendő napokban szinte csak otthon fogod jól érezni magad.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Teljesen a családod és az otthonod felé fordítod a figyelmedet. Szeretnéd felfrissíteni a lakóteredet, új berendezésre és rendre vágysz magad körül. Ha vannak gyermekeid, tölts velük több időt: menjetek el együtt kikapcsolódni! Tedd azt, ami örömmel tölt el, hiszen hamarosan vissza kell állnod a munka vadabb világába.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Ezen a héten és a közeljövőben is több lehetőséged adódik többet és gyakrabban otthon lenni, találkozni vagy kommunikálni a testvéreiddel és más közeli rokonaiddal. Örömmel várod a vendégeket, de magad is szívesen látogatsz meg másokat. Sok apró, de kellemes házimunka vár rád, illetve kisebb vásárlások a megfelelő szórakozás érdekében.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Végre valami újat szeretnél tanulni, ez az időszak pedig kedvez a friss gondolatoknak, kalandoknak. Lehetőséged nyílik olyan okmányok aláírására vagy olyan pénzügyi tárgyalásokra, amelyeket már nagyon vártál. A jó közérzeted, a kisugárzásod, a magabiztosságod most szinte bárkit levesz a lábáról.

Halak

II. 20.–III. 20.

Aktuálissá válik számodra a pénzköltés és a pénzkeresés. Aktívabbá és magabiztosabbá válsz, ami kedvez a jövedelmednek is, ugyanis a feletteseid szívesen fizetnek többet egy remek vezetőnek. A hét első fele alkalmas egy nagy kezdésre, míg a második a megértésre. Bizonyos helyzetekkel kapcsolatban egyre több megérzésed lesz – hallgass magadra!