Ezeknek a csillagjegyeknek fogyott el mára a türelme

2024. január 18.

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Ma még kitart a tegnapi lendület, és ön teszi, amit tennie kell. Elfogyhat ugyanis a türelme és nem vár már tovább azokra, akik haboznak megtenni egy fontos, de nehéz lépést előre. Nem baj, majd ön az élére áll a terveknek.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Csütörtökön már a Bika jegyében jár a Hold, ami nyilván önnek kedvez a legjobban, de mindenki másnak is szerencsés. Most kicsit belassul, szívesen főz, pihen. Ha van rá lehetősége, ma nézzen körül a boltokban, vagy egy picit variálja át a ruhatárát, mert most különösen jó ízléssel válogat.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Csütörtökön szüksége lesz valakinek arra a képességére, hogy vigaszt tud nyújtani a másiknak, és jó tanácsokat is ad, mert szuper meglátásai vannak. Valakinek ma az ön válla hozza majd a megnyugvást és az ön szavai csendesítik el a háborgó lelkét.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha elmaradt egy programja, vagy úgy érzi, hogy bezáródik egy ajtó, joggal csalódott, de ne feledje, hogy ami késik, nem múlik. Legyen készen a következő esélyre, mert az sokkal hamarabb ön előtt lesz, mint sokan számítanak rá.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Bármilyen probléma is merüljön fel csütörtök napközben, a bizonytalanságnál kevés zavaróbb dolog van. Igyekezzen hát biztos forrásokból tájékozódni és hallgassa meg, vagy olvasson el mindent abban a témában, ami érdekli.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Egy kapcsolatában nehézség merül fel, ráadásul olyan természetű, hogy talán ki sem bírja a viszonyuk. Most legyen nagyon óvatos. Minden információnak járjon utána az illetővel kapcsolatban. Kérdezősködjön egy kicsit!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Csütörtökön valakire váratlanul más szemmel nézhet, amit vagy a körülmények megváltozása, vagy az illető a megszokottól eltérő viselkedése okozhat. Mintha egy másik ember állna ön előtt. A kérdés az, hogy ez mit okoz a jövőben kettejük kapcsolatában?







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Bika Hold önnek szuper napot ígér. Végre megnyugszik, lecsillapodik, és tud az igazán fontos dolgokra koncentrálni. Csináljon családi programot, és a barátaival is jó lenne találkozni. Legalább egy kávé biztosan belefér.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ne a csütörtök legyen az a nap, amikor valami újat szeretne kipróbálni, vagy egy friss projektet akar elindítani. A mai nap nem igazán alkalmas az új kezdetre, így foglalkozzon inkább a rutinfeladataival. Holnap viszont már egy másik nap lesz!







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Legyenek bármilyen homályosak is a részletkérdések, végül eléri a célját, de addig még több akadályt is le kell győznie. Ma egy fontos lépést tehet meg előre, de valakiben csalódnia kell és ez ügyben most csakis önmagára számíthat.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ha vannak jól megszokott dolgok, ön attól általában nehezen válik meg. Az élet azonban körülöttünk csupa változás, ezért önnek is rugalmasnak kell lennie. Persze ha emiatt némi ellenállás ébred önben, azon senki sem csodálkozhat.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön talán egy furcsa érzés kerítheti hatalmába és úgy érzi, hogy valami fontosat felejtett el? Motoszkál valami az agyában, de nem tud rájönni, mi az? Talán a tudatalattija szeretne üzenni valamit! Hogy meghallja, és dekódolni tudja, ahhoz le kell lassulnia.