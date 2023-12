Nagyon boldog napja lesz ennek a csillagjegynek

2023. december 23.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Mindenki, és ön is nagyon izgatott a holnapi Karácsony miatt. Ez természetes. Eredhetnek ebből azonban kissé zűrzavaros helyzetek, ami főként a kapkodás eredménye. Az Ikrek Hold mutatja, hogy most sikerül rugalmasan hozzáállni mindehhez.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Elég, ha körbenéz, és láthatja, milyen sokan szeretik. Nekik ön a legfontosabb. Úgyhogy most már lazítson és élvezze a készülődést. Ma díszít fát, vagy holnap? Minden be van csomagolva? Ne gondoljon most már semmi másra!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Az csak természetes, hogy a mai nap izgalmas és vidám lesz és nem érheti kellemetlen meglepetés, még akkor sem, ha pár kitérő azért becsúszik a tervekbe. A dolgok kulcsa az ön fejében van. Csak az lehet negatív dolog, amit ön annak értékel.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Nagy boldogság tölti be a szívét. Ön nagyon szereti a karácsonyt, az illatokat, ízeket, fényeket, és hogy együtt lehet a szeretteivel. Kedvező fényszögek segítik, a retrográd bolygók pedig kissé nosztalgikussá teszik a hangulatot. Ma még van idő az utolsó simításokra!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Jókedvű napot ígérnek a bolygók szombatra. Bármit is hagyott mára, azaz az utolsó előtti pillanatra, teljesen nyugodt lehet, mindent el tud intézni. Nagyon szépen összeállnak a puzzle-darabkák, és estére már látja, hogy valóban kész lesz mindennel időben.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Bizonyára volt pár bosszúság az elmúlt napokban, de végre elérkeztünk az ünnepi hétvégéhez, és most már minden a csendes, örömteli készülődésről szól. Minden adott, hogy végre csak lazítson és élvezze a munkája gyümölcsét és azok társaságát, akiket a legjobban szeret.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton mindenki nagyon fog figyelni rá a családban, a környezetében, hogy minden a legnagyobb rendben menjen. Ön pedig különösen óvatosan fogalmaz, hogy még csak véletlenül se sértsen meg másokat. Pedig aggódik, mindennel kész lesz-e… teljesen feleslegesen!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Fordítson most különös figyelmet arra, hogy ápolja a kapcsolatát azokkal, akik fontos szerepet játszanak az életében. Van olyan barátja, aki magányosan tölti a karácsonyt? Hívja fel! Néha elég néhány kedves szó, hogy tartsa a lelket a másikban!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Soha nem tökéletes semmi, így a mai nap sem az. De ezzel nem is kell törődni! Szombaton felejtsen el minden zavaró tényezőt, és csak azzal foglalkozzon, amiért viszont hálás lehet. Ugye milyen sok mindene van?

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Talán előfordul önnel, hogy időnként túl szigorúan ítéli meg önmagát és másokat is. De azt is tudja, hogy ezen azért változtatnia kell és a mai nap jó alkalom lehet arra, hogy még egy nagyobb lépést tegyen meg ezen az úton. Lazítson, örüljön, legyen büszke magára és a családra!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Legyen bármilyen sűrű is ez a nap, legyen bármennyire is leterhelt, ne feledkezzen meg önmagáról! Szakítson időt egy kis feltöltődésre, egy nagy habos fürdőre, vagy egy kiadós sétára, ahol kiszellőztetheti a fejét.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

A szombati nap, meg úgy általában az ünnepek nemcsak arról szólhatnak, hogy együtt van a szeretteivel, hanem alkalom lehet arra is, hogy tisztázzon egy félreértést, vagy gesztust gyakoroljon valaki felé. A megbocsájtástól ön is megkönnyebbül.