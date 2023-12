Fontos beszélgetés várhat erre a csillagjegyre, érdemes higgadtan reagálni

2023. december 22.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold ma már átlép a kényelmes Bikába, amitől ön is kissé lehiggad. Jó is, mert a karácsonyi készülődés csak akkor lehet harmonikus, ha nem robban fel minden apróságon… Élvezze ki az advent minden percét!

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A Hold az ínyenc Bikába lépett, és ettől ma önnek a finom falatok mintha még finomabbak lennének… Ma nem érdemes fogyókúrával kísérletezni, de persze teljesen elengednie magát sem tanácsos. Arany középút! Mint mindig, mindenben!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ma már kevésbé szétszórt, mint tegnap volt, és így eszébe is juthat pár apróság, amit az elmúlt napokban elfelejtett. Csak nyugalom, ma még minden nyitva van, tudja pótolni. Érdemes átnéznie a listáit – már ha vannak ilyenjei.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma egy fontos és mély beszélgetésre hívhat valaki egy probléma miatt, talán valaki olyan, aki igazán jó barátja. Várjon, figyeljen és gondolkodjon, mielőtt reagál a dolgokra és főleg legyen türelmes és higgadt.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Alakuljon ma bárhogy, kerülje a vitát és a negatív kommunikációt. Ha pedig feszült helyzetbe kerül, higgadtan érveljen és vegye figyelembe a másik fél szempontjait is. Ma valakiről kiderülhet valami olyasmi, amiről eddig nem tudott.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Pénteken alkalma lesz segíteni valakin, ami őszinte jó érzésekkel tölti el. Az önzetlen adakozás előbb vagy utóbb áldás formájában visszaszáll önre is. És ez karácsony egyik fontos üzenete is: jobb adni, mint kapni.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Itt az ideje lassítani és behúzni a fékeket. Így a külvilág lassan megszűnik létezni és egyre inkább a családjára, a szeretteire koncentrál. Van magányos barátja? Hívja meg az otthonába karácsonyozni!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold az ínyenc Bikában önnek is előhozza a hedonista oldalát. Vigyázzon, mert ettől előfordulhat, hogy ma összevissza eszik, ami karácsony előtt végképp nem jó ötlet. Igyon inkább gyógyteákat!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Már ma is kissé nosztalgikus hangulatba kerülhet, és ez hétvégén még fokozódni fog. Sokat emlegeti a régmúlt időket, karácsonyokat. És az is lehet, hogy a régi szerelmét. Ha így van, és lehetséges, akkor hívja fel az illetőt, akire gondol!

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Aggódik picit, hogy kész lesz-e mindennel. Pedig önnek aztán nincs oka a szorongásra, olyan menetrendszerűen csinál mindent, hogy titokban mindenki önt irigyli. Szóval inkább arra figyeljen, hogy pihenjen is néha.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Remélhetőleg ma már nem kell dolgoznia, de ha mégis, akkor nem lesz könnyű a feladataira koncentrálnia. Most már minden gondolatát a közelgő ünnepek töltik ki. Ez így természetes! Délután látogasson el egy adventi vásárba!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma olyan ajándékot kaphat valakitől, amitől zavarba is jöhet, mivel talán túl költséges, de az is elképzelhető, hogy még csak nem is igazán tetszik. Mégis, udvariatlanság lenne visszautasítani az ajándékot, úgyhogy ne is tegye!