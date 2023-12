Ma fontos döntést kell hoznia ennek a csillagjegynek

2023. december 11.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Jobb lenne, ha a munkahelyén még nem fedné fel az ütőkártyáit. Egyelőre legyen csak titokzatos, és még várjon azzal, hogy előrukkoljon a terveivel. Amúgy sem valószínű, hogy még idén érdemes belevágnia. Ha el akarja érni a vágyott pozíciót, akkor fontos, hogy jól tudjon időzíteni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Jó hírt kaphat ma a munkájával kapcsolatban: jobb pozícióba kerülhet, magasabb fizetést kaphat, vagy jobb környezetben folytathatja a munkáját az új évben. A kedvező változások a családi életére is jó hatással lehetnek.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Amennyiben nem akar elveszni a részletekben, akkor ne kezdjen bele ma semmi új dologba, hanem inkább előbb fejezze be azokat, amiket elkezdett. A kíváncsisága is rossz útra viheti, ezért nem érdemes olyasmiknek utána járnia, ami nem az ön feladata.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ma már újból elemében érzi magát: a tükörből is egy kiegyensúlyozott ember néz vissza, igazán megérte a hétvégén picit pihennie. A mai nap is tartogat bőven kis meglepetéseket, amik a munka mellett igazi örömöt jelentenek.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn bizony elfoghatja az érzés, hogy a többiek nagyon is tévúton járnak, és ön az igazság egyedüli letéteményese és birtokosa. Hát bizonyos szempontból így van ez, a baj csak az, hogy ez csupán az ön szempontja. Próbálja meg más szemszögből is nézni a dolgokat!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Hétfőn lehet, hogy fel kell tennie magának a kérdést, vajon érdemes-e ennyi energiát fektetni valamibe, amiért egyedül küzd. Magányos dolog tud ugyanis lenni egyedül evezni a csónakban... Talán egy időre hagyja abba az evezést! Ezután minden kiderül majd!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Fontos lenne, hogy egy szituációban felvállalja az érzéseit. Ha ugyanis keménynek akar mutatkozni, akkor csak elzárja magát a megélésektől. Így nem sérül, de nem is örül. Ma bátorságot adnak önnek a csillagok, hogy a szívére hallgasson!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma szükség lehet különleges emberismeretére. Egy kényes helyzetet kell kezelni egy kollégával, aki talán közel áll önhöz, de annyira mégsem, hogy teljesen őszinte lehessen. Derítse fel, mennyire állnak távol egymástól az álláspontjaik és keressen közös pontokat.

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Rövidesen újhold lesz az ön jegyében, ami önnek kiemelt jelentőséggel bír. Ennek izgatottságát már ma is érzékelheti. Igyekezzen pontot tenni a jelenlegi ügyek végére, hogy aztán már valóban a jövőre koncentrálhasson.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Kérdéses helyzetbe kerülhet, amikor így is, úgy is dönthet, és mindkét variációra lehet racionális indoka. Válassza azt a megoldást, amit a lelkiismerete diktál. Maradjon ön csak továbbra is hű az elveihez, és akkor győzni fog.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ma nagy jót tehet valakivel. Ön lehet valaki megmentője, ami jelenthet valós fizikai támogatást, pénzügyi segítséget, de azt is, hogy lelkileg nyújt számára vigaszt egy nehéz problémára. Lehet ismerős az illető, de az is, hogy egy közeli barát.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Az ünnepeket nagyon várja, és ettől tele van energiával, tenni vágyással, és valóban hatékonyan is halad. Talán ma az önbizalom terén van némi hiányosság önben. Pedig igazán nincs miért aggódnia. Vegye észre, hogy ön körül most minden a helyén van.