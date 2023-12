Kos (03. 21.–04. 20.)

Egyre sürgetőbben szeretne végére érni a feladatainak. Önnek arra kell vigyáznia, hogy jól tudja beosztani az energiáit. Lesz még egy-két kihívás az ünnepek előtt, jó lenne, ha kitartana addig az önben lobogó tűz és lelkesedés!

Ma nehéz döntés előtt áll egy csillagjegy: mást mond a szíve és mást tanácsol az esze – Fotó: Pixabay

Bika (04. 21.–05. 20.)

Kedden lehet, hogy valakit, aki közel áll önhöz, ki kell segítenie a bajból, vagy be kell szállnia helyette egy munkába. Mivel azonban az ön ideje is be van osztva most szinte percről percre, valamit ki kellene vennie a saját programjából. Reméljük, legalább hálás lesz az illető!

Ikrek (05. 21.–06. 21.)

Kedden bizony lehetséges, hogy valaki a környezetében szinte az őrületbe kergeti a viselkedésével. Komoly önuralomra lesz szüksége, hogy elkerülje a konfliktust az illetővel. A legtöbb, amit tehet, hogy ignorálja az illetőt.

Rák (06. 22.–07. 22.)

Lehet, hogy tényleg nincs más út, és meg kell tennie valamit, amivel kellemetlenséget okozhat valaki másnak, vagy nehéz helyzetbe hozhatja az illetőt. Mielőtt azonban megtenné, fontolja meg, és csak akkor lépjen, ha már valóban nincs más megoldás!

Oroszlán (07. 23.–08. 22.)

Ma valaki felveszi önnel a kapcsolatot, vagy megismerkedik valakivel. Izgalmas időszak ez, főleg, ha olyan valakiről van szó, akivel kapcsolatban önnek is régóta vannak tervei. Ha viszont netán nem így van, akkor bizony most nagy szüksége lesz egy udvarias kifogásra.

Szűz (08. 23.–09. 22.)

Kedden lehet, hogy nem igazán önmaga, és minden sokkal hosszabb időbe telik, mint azt megszokta. Lehet, hogy az energiaszintje most éppen a negatív tartományban van, de innen holnap már felfelé vezet majd az út! A Nyilas Újhold ugyanis nagy lendületet ad.

Mérleg (09. 23.–10. 22.)

A keddi nap végre lehetőséget ad arra, hogy néhány saját projektet befejezzen vagy olyasmivel foglalkozzon, amely csakis egyedül önre tartozik. Ezek közül némelyik talán unalmas és régóta halogatja, de higgye el, a nap végére örülni fog, hogy mindezeken túl lett.

Skorpió (10. 23.–11. 22.)

Egy kolléga vagy ismerős új oldaláról mutatkozik be, vagy egy olyan helyzet adódik, ahol közelebbről is alkalma lesz megismerkednie vele. Ne lepődjön meg, ha most egy egészen más ember képe kezd kirajzolódni önben az illetőről.

Nyilas (11. 23.–12. 21.)

Bármi is hozott negatívumot a hangulatában mostanában, az kedden nyomtalanul eltűnhet egy remek hír vagy szerencsés esemény hatására. Most talán olyan terveket is levehet a polcról és leporolhat, amelyekről már kezdett lemondani.

Bak (12. 22.–01. 20.)

Ma egy nehéz döntés előtt áll, ahol mást mond a szíve és mást tanácsol az esze. Ha nagyon nem tudja, mi lenne a helyes, halassza el a döntést későbbre. Lesz egy fejlemény, ami majd megmutatja a helyes utat.

Vízöntő (01. 21.–02. 18.)

Egy izgalmas program került fel a programnaptárra, és a délutánt talán ez határozza meg. Nagyszerűen fog szórakozni, még akkor is, ha kissé vegyes lesz a társaság, szóval semmiképp se futamodjon meg, menjen el a programra.

Halak (02. 19.–03. 20.)

Valaki eléggé kirívó viselkedéssel igyekszik felhívni magára a figyelmét, és ehhez talán olyan helyzetet is képes teremteni, amivel érzelmileg zsarolja önt. Ha el akarja kerülni a sértődést, valószínűleg bele kell mennie a játékba.