Teszt: Mennyi idős a bőrünk valójában?

Előfordult már esetleg, hogy idősebbnek néztek minket a valódi korunknál vagy épp ellenkezőleg: fiatalabbnak? Tesztünkből kiderül, mennyi gondot fordít a megfelelő bőrápolásra!

1. Az orcáknál a bőre sima vagy kissé megereszkedett?

A) Szerencsére teljesen sima.

B) Egy kicsit már megereszkedett.

C) Sajnos már megereszkedett ott is és az államnál is.

2. Gyakran jelentenek problémát a szeme alatti táskák vagy duzzanatok?

A) Soha nem kellett ezzel küzdenem.

B) Egy kicsit néha püffedtebb, például, ha fáradtabb vagyok, de nem annyira vészes.

C) Igen, határozottan látszanak a táskák, hiába próbálom korrektorral elfedni.

3. Tapasztalta már, hogy a szemhéja jobban lóg a kelleténél?

A) Egyáltalán nincs ilyen gondom.

B) Egy nagyon kicsit mintha jobban lógna, mint korábban.

C) Igazán zavaró, és már a sminkelésben is akadályt jelent.

4. Észrevesz finom ráncokat a homlokon és/vagy az orcáján?

A) Igazi mázlistának tartom magam, mert még sehol egy apró szarkaláb!

B) Egy-két halványabb vonal azért már felbukkant.

C) Sajnos, pontosan látom a ráncokat.

5. Vannak olyan mosoly ráncai, amelyek a szája sarkától egészen az orrcimpái széléig futnak?

A) Egyáltalán nincsenek ilyenek az arcomon!

B) Maximum egy vékony vonal, ha nagyon erősen figyelem.

C) Határozottan kivehetőek, pedig próbáltam megelőzni.

6. Látszanak szarkalábak a szeme sarkában?

A) Maximum csak akkor, ha nagyon mosolygok.

B) Egészen finom vonalakban.

C) Még csak mosolyra sem kell húznom a számat ahhoz, hogy jól látszódjanak.

7. Vannak olyan ráncai, amelyek vízszintesen futnak a homlokon és/vagy függőlegesen a szemöldöke között?

A) Még nem vettem észre ilyesmit.

B) Legfeljebb akkor, amikor ráncolom a homlokom.

C) Sajnos vannak már egy ideje.

8. A felső ajka felett lát esetleg függőleges vonalakat?

A) Teljesen sima ez a rész.

B) Talán csak akkor, ha nagyon közelről nézem.

C) Igen, és rettenetesen zavarnak!

9. Felfedez olykor néhány apró, piros foltot vagy egyenetlen színelváltozást a bőrén?

A) Mindenhol egyforma a bőrszínem.

B) Néha észrevettem már egy-egy kisebb pöttyöt, amiket nem tudtam mire vélni.

C) Sajnos egyre több ilyen foltot látok a bőrömön.

10. Találkozott már apró, fehér kiütésekkel a homlokán vagy az orcáján, amelyek leginkább egy pattanásra emlékeztették?

A) Nem.

B) Igen.

Számítsuk ki mennyi idős a bőrünk!

Minden válasznál karikázzuk be a megfelelő pontszámot, majd adjuk össze őket.

1. a=0; b=3; c=6

2. a=0; b=1.5; c=3

3. a=0; b=1.5; c=3

4. a=0; b=2.5; c=4.5

5. a=0; b=0.5; c=1.5

6. a=0; b=0.5; c=1.5

7. a=0; b=1; c=3

8. a=0; b=2; c=4

9. a=0; b=7; c=14

10. a=0; b=5

Az összes pontszám + 27 = A bőrünk valódi kora.

Ha a bőrünk fiatalabb, mint a valódi életkorunk: Ez aztán irigylésre méltó! Az eredményből is látszik, hogy kellő figyelmet fordít a megfelelő arcápolásra és a megelőzésre. Továbbra is fektessen nagy hangsúlyt a hidratálásra és az UV-védelemre, még az őszi-téli időszakban is. A könnyed állagú, ragyogásfokozó termékek pedig segítenek, hogy még üdébb legyen a külseje.

Termékek:

Bőröregedésgátló napozó növényi őssejtekkel SPF30 Mádara, 11 990 Ft

C-vitaminos ragyogásfokozó nappali arckrém The Body Shop, 9990 Ft

Könnyed hidratálókrém almakivonattal Yves Rocher, 8490 Ft

Ha a bőrünk ugyanannyi idős, mint mi: Néhány trükkel még fiatalíthatjuk a bőrünket. Például érdemes bevetni a különböző szérumokat, amelyek koncentráltan tartalmaznak olyan hatóanyagokat, amelyek segítenek abban, hogy megelőzzék a szarkalábak kialakulását. Emellett próbáljunk ki a korunknak megfelelő ránctalanítót is.





Anew Platinum bőrfeszesítő szérum Avon, 5299 Ft

Cell Concept feszesítő és ránctalanító krém 45+ Helia-D, 4399 Ft

Arcszérum retinollal Revox, 2899 Ft

Ha a bőrünk idősebb, mint a valódi életkorunk: Ne essünk kétségbe, mert még ilyenkor is helyreállítható a bőr állapota. Vessünk be tápanyagokban és vitaminokban gazdag nappali és éjszakai ránckrémet. A pigmentfoltokkal pedig speciális ápolók segítségével vegyük fel a harcot.

Anti-pigment nappali arckrém Eucerin/dermo.hu, 9099 Ft

Jázmin ránctalanító micellás víz Ziaja, 1799 Ft

Cellular anti-age bőrfiatalító szemkörnyékápoló Nivea, 5099 Ft

(via - Fanny)