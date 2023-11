Fenntarthatóság az építőiparban

Az utóbbi években az építőiparban egyre fontosabbá válik a fenntartható építészet koncepciója, amelyre a Mapei Kft. és olasz anyacége már évek óta odafigyel. Az építkezési folyamat során a Mapei Kft. számos olyan termékkel és rendszerrel segíti az építőket és építtetőket, amelyek segítséget nyújtanak a környezetvédelemben. Ezekről beszélgettünk Novák Péterrel, a cég termékfelelősi osztályának vezetőjével.

Mit gondolsz, mit tud hozzátenni a fenntarthatóság kérdéséhez egy építőipari cég a termékei és megoldásai tekintetében?

Azt gondolom, hogy egy építőipari cég nagyon sokat tud tenni ezért, hiszen az építőipar az egyik legnagyobb energiaigényű ágazat.

Ha konkrétan a Mapei termékfejlesztéseit nézem, akkor számos olyan megoldásunk van, amivel segíteni tudjuk a fenntarthatóságot, a fenntartható fejlődést.

Ez egy-egy terméket érint vagy akár egész termékvonalat?

Én azt gondolom, hogy termékvonalakon túlmutató megoldásokról kell beszélnünk. Nyilván egy-egy megoldás, amit kínálunk a piacon, az köthető magához az adott termékvonalhoz. Például az egyik legegyszerűbb példám a hőszigetelés. A hőszigetelés kialakítása segít, hogy kevesebb energiafogyasztása legyen egy háznak, ami ma már mindenki számára nyilvánvaló. De ettől vannak sokkal összetettebb megoldásaink is, amik nem biztos, hogy ennyire közvetlenül segítik a fenntartható fejlődést, a fenntartható jövőt.

Mik ezek a megoldások, mesélnél nekünk róla?

A vízszigetelési megoldásaink között is vannak ilyen termékek: vannak olyan vízszigetelő lemezek, amelyek azt segítik, hogy majd az elkészült építmény üzemeltetése legyen energiatakarékosabb.

Emellett például az Adeso termékcsaládunknál már maga a szigetelés folyamata is energiatakarékos, mert ez egy teljesen öntapadó rendszer, így a szigetelés elkészítésénél nincs szükség gázpalackokra vagy lángolvasztó készülékekre.

De itt van például az új Zero termékcsaládunk – ennek a termékcsaládnak a termékei részben már Magyarországon is elérhetőek -, amelyek a teljes életciklusuk során mért CO2-kibocsátását a megújuló energia- és erdővédelmi projekteket támogató, tanúsított szén-dioxid-kreditek megszerzésével ellensúlyozzák. Ezzel is igyekszünk semlegessé tenni más területeket.

Mit tehetek, ha én beruházó vagy építtető vagyok?

Ez az üzemeltető számára is egy fontos kérdés, hiszen nem mindegy, hogy majd nagyobb vagy kisebb energiaköltséggel tudja üzemeltetni az adott épületet.

Beszéltünk már a hőszigetelésről, de most szeretnék egy olyan rendszerről beszélni, amihez hasonlót én nem ismerek a piacon. Ez a Mapetherm EPS Plus 8+15 hőszigetelési rendszer, aminél a meglévő régi hőszigetelésre rádolgozható egy új hőszigetelési rendszer.

Fotó: Adobe Stock

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy lehet beépíteni, hogy nem kell elbontani a régit. Néhány évvel ezelőtt 5-8 cm-es hőszigetelési lapot használtak hőszigeteléshez – egyébként 10 évvel ezelőtt az 5 cm-es hőszigetelés már soknak számított. Ezek – vagy akár a 10 cm-es hőszigetelő lap – ma már nem biztos, hogy elegendő. Így, ha építtetőként most csináltat valaki hőszigetelést, de sok-sok éve már felkerült a családi házára hőszigetelés, de még mindig csökkenteni szeretnénk az energiaköltségeket, akkor bizony ennek a rendszernek van létjogosultsága.

Mert a meglévő hőszigetelést nem kell elbontani ahhoz, hogy egy vastagabbat építsünk, hanem rá lehet dolgozni. Tehát ha van egy 5 cm-es rendszerem, de én 15 cm-est szeretnék, akkor az 5 cm-re rá tudok építeni még 10-et, ami azt is jelenti, hogy megspóroltam a réginek a lebontását, ráadásul nem kell elvitetni veszélyes hulladékként, ami összességében a környezetvédelem mellett milliós spórolást jelent.

Így akkor nemcsak több pénz marad a megrendelőnél, de a környezetet sem terheltük annyira! Van esetleg más környezetbarát megoldása is a Mapei-nek?

Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy nagyon meleg nyarak vannak, rengetegszer volt tényleg kánikula, ilyenkor az épületek is nagyon könnyen felmelegednek.

Nem feltétlenül a családi házakról beszélek most, hanem a lapos tetős épületekről, amelyeknek bitumenes lemez fedése, szigetelése van. Ezek a kánikulában nagyon erősen túl tudnak melegedni, de erre is van megoldásunk.

Az Aquaflex Roof Plus HR folyékony vízszigetelő fólia termékünk arra alkalmas, hogy ha a fekete bitumenes lemezt lefestjük vele, akkor az nagymértékben képes visszatükrözni a napnak a sugárzását és az UV-sugárzását, így sokkal kevésbé fog melegedni maga az épületnek a belseje is. Csináltunk rá kísérletet, és 2022 nyarán 80 fok körüli volt a bitumenes lemez egy konkrét tetőn, kevesebb mint 40 fokos volt azon a részen, ahol a mi anyagunkkal kezelték le a tető felületét. Ez egy hatalmas változás.

Nyilván az alatta lévő rétegek is annak függvényében tudnak felmelegedni, hogy a legfelső réteg milyen meleg, így azért el lehet képzelni, hogy az épületnek a hűtése jóval kisebb energiaigényű lesz, és kevesebb lesz az energiaköltség nyáron is. energiába fog kerülni nyáron is.

Van még olyan termékvonal vagy megoldás a Mapei-nél, ami támogatja a fenntartható jövőt?

Igen, létezik egy olyan bevonatunk közterületekre, amivel ha egy meglévő aszfalt vagy beton felületet lefestünk, akkor az sokkal kevésbé melegszik föl, ez a Mapecoat TNS Extreme rendszerünk.

Emellett a betongyártás területén is vannak még megoldásaink. Ugyanolyan minőségű betont körülbelül 20-25 %-kal kevesebb cementtel tudunk előállítani. Ez kisebb energiafelhasználással jár, ami világszinten hatalmas jelentőséggel bír.

Fotó: Adobe Stock

De még a fent felsoroltakon túl is rengeteg olyan terméke van a Mapei-nek, aminek nagyon alacsony a károsanyag-kibocsátása, így ez nem károsítja sem a kivitelező egészségét bedolgozás közben, sem pedig majd azoknak az építtetőknek az egészségét, akik végül ott fognak élni.

Mit tudtok tenni annak érdekében, hogy ezek az információk eljussanak a megfelelő emberekhez?

Nekünk a Mapei Kft-nél mindig is volt egy küldetésünk, hogy a környezetbarát technológiákat, megismertessük a kivitelezőkkel, a tervezőkkel és természetesen a megrendelőkkel is.

Nekünk mindent meg kell tennünk azért, hogy a világ tényleg fenntarthatóbb legyen, és hogy az ehhez kapcsolódó tudást, gondolatokat, termékeket, megoldásokat terjesszük az országban.

Ha szeretne többet megtudni termékeinkről és megoldásainkról, látogasson el a mapei.hu weboldalra!