Könnyen félreértés áldozata lehet szombaton ez a csillagjegy

2023. október 21.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Régen járt már moziban, vagy kiállításon, koncerten? A bolygók szerint most egy ilyenfajta kikapcsolódás, élmény az, ami segít kizökkenni a hétköznapokból! Válasszon valamilyen kulturális programot délutánra, estére.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Szombaton szinte fürdőzik mások csodálatában, elismerő pillantásaiban. Igazán jó most a kisugárzása, bárkit az ujja köré csavar, akit csak akar. Ha szingli, akkor most keresnie sem kell a lehetőségeket. Talán már túl sok is a jelentkező.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha jobban megszervezi az életét, akkor esélyt ad magának arra, hogy több pihenésben lehessen része. De ha nem annyira maximalista, és nem zavarja, hogy otthon minden a feje tetején áll, akkor még inkább élvezheti a hétvégét!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A csillagok most önhöz vezetik azt az embert, aki a segítségére lehet. Vagy egy konkrét terv megvalósításában, vagy úgy általában, az életben. Szerelmes és szellemi vezető is lehet. Fogadja nyitott szívvel!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton könnyen lehet, hogy félreértés áldozata lesz és minden diplomáciai készségére szüksége lesz, hogy egy feszült helyzetben jól kommunikáljon. Ne csak azt tartsa szem előtt, hogy kimeneküljön egy szorult helyzetből, próbálja a dologból kihozni, amit lehet.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ha tervez valamit tenni annak érdekében, hogy javítson a közérzetén, akkor ma eljött az idő, hogy belevágjon. Ha még az elején vagy a megújulási folyamatnak, akkor kis lépésekben haladjon, ha pedig már rutinos, akkor kezdje el fokozni a tempót!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Szombaton minden érzékenységére és gondoskodására szüksége lehet a környezetében valakinek, aki nehéz időszakon megy keresztül és önhöz fordul a problémájával. Talán önnek nem a mai nap a legalkalmasabb, de mégis, önt is boldoggá teszi, ha tud segíteni.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ma komoly az esélye annak, hogy egy váratlan látogató jelentkezik be önhöz, aki érdekes híreket, biztató szavakat vagy esetleg egy ajándékot hoz önnek. Az ajándéknak örüljön, de a hírt fogadja egy kis kétkedéssel: könnyen lehet, hogy kiderül, pletyka az egész!

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Szombaton érdekes információt, híreket kaphat egy közeli ismerőstől, de vigyáznia kellene, hogy mindezzel mit kezd. Lehet, hogy a dolog önre inspirálóan hat és legszívesebben azonnal beleugorna egy új lehetőségbe, de ha a józan eszére hallgat, az azt súgja, várjon egy kicsit.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ma valószínűleg sor kerül majd egy meghitt, intim beszélgetésre valakivel, aki fontos önnek. Vegye nagyon komolyan ezt és nagyon ügyelj a pontos fogalmazásra, mert most igazán gyógyító hatással lehet a másikra.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Szombaton semmiképpen ne maradjon otthon a négy fal között! Igazi társasági emberként melegséget és lelkesedést sugározhat a környezete felé, így a nap alkalmas arra, hogy vendégeket fogadjon, vagy ön menjen társaságba, vagy vegyen részt valamely eseményen.

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma társaságban, vagy véletlenül akár, de találkozik valakivel, aki önnek fontos híreket, információkat ad át. Ha ismeri az illetőt, akkor ez egy új dimenzióját nyithatja meg a barátságnak, ismeretségnek.