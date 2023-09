Ezek a csillagjegyek szeretnek bele a barátaikba a legkönnyebben

Nemcsak a romantikus filmek alap toposza, de bizony a hétköznapokban is megesik jó párszor: egyszer csak más szemmel kezdünk nézni arra a személyre, akire eddig barátként tekintettünk. Egyszer csak bevillan: ha már eddig is megnyíltunk neki, és mélységesen megértjük egymást, miért ne vinnénk tovább ezt a kapcsolatot? Nos, vannak csillagjegyek, akiknél mindez sokkal természetesebb, mint másoknál: ők azok, akik a legkönnyebben szeretnek bele a barátaikba. Eláruljuk, kik ők!

Vannak, akik könnyebben lépnek barátságból szerelembe. Eláruljuk, kik ők Fotó: Shutterstock

Barátságból született szerelem: ennél a 4 csillagjegynél lehetséges!

Halak

A Halak jegy szülöttei mintha telepaták lennének, olyan jól képesek ráhangolódni mások érzelmeire, hangulatára. Épp ezért barátként nagyon nagy támaszt jelentenek, ők azok, akikkel megosztod a legféltettebb titkaidat, a legmélyebb vágyaidat, és ők is ugyanezt teszik az irányodba. Csoda hát, ha egy idő után egymásba szerettek? Ugye, hogy nem!

Rák

A Rák horoszkóp gondoskodó karaktert takar, aki számára az érzelmi biztonság mindennél fontosabb. A Rákoknak egy igaz barátság olyan, mint egy oltalmazó menedék, a bizalom és a megosztott titkok szentélye. Épp ezért, ha valaki folyamatosan támogatja, megérti őket, hűséges és megbízható, arra hajlamosak egy idő után nem csupán barátként tekinteni.

Bika

A Bikák rendkívül gyakorlatiasak és földhöz ragadtak, egy kapcsolatban pedig biztonságra és kiszámíthatóságra vágynak. Épp ezért vonzódnak ahhoz, aki mindezt barátként biztosítja számukra, így nem meglepő, hogy hamar az iránt kezdenek el mélyebb érzelmeket táplálni, akire korábban barátként tekintettek.

Mérleg

Ahogy életük minden területén, a Mérlegek a kapcsolataikban is a harmóniára, az egyensúlyra törekszenek. Mivel a barátaikat is eszerint az elv szerint válogatják meg, és velük is épp ugyanarra a harmóniára törekednek, mint a szerelmükkel, az előzőből könnyedén lehet az utóbbi.