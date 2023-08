Micsoda esküvő: nem csak a boldogságban úszott az ifjú pár – Videó

Vígjátékok sora lovagol azon, hogy mi történik akkor, ha egy esküvő kicsit is eltér attól, amiről a menyasszony álmodozott. Holott a most következő példa pont azt bizonyítja, nem a körítés a lényeg, hanem az, hogy két ember komolyan gondolja az összetartozását és legyőznek minden akadályt, hogy hivatalosan is összeköthessék az életüket.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Ha nem is hozták le egymás számára az égről a csillagokat és hegyeket sem másztak meg a Fülöp-szigeteken élő szerelmesek, azt viszont elmondhatják magukról, hogy bizony a közelben pusztító tájfun sem állhatott közéjük. Az említett tájfun ugyanis víz árasztotta el az esküvő helyszínéül szolgáló templomot, ám a jegyesek bokáig érő vízben is vállalták a ceremóniát – akárcsak a mellettük (ki)álló szeretteik. Minderről egy beszédes videófelvétel is tanúskodik, melyet a Voice of America tett közzé a YouTube-on:

/Forrás: Life.hu/