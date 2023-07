Női tesztünk elárulja: melyik görög istennő él benned

A görög mitológia legendás istennői olyan női tulajdonságokat testesítenek meg, amelyek minden nőben megtalálhatóak, igaz, más-más mértékben. A belső istennőnk jelentős hatást gyakorol nemcsak a gondolkodásunkra, de a tetteinkre is, mi több, arra is rávilágít, hogy mi az, ami a számunkra legfontosabb az életben. A Fanny magazin tesztje két perc alatt elárulja, melyik görög istennő él benned! Nyolc egyszerű kérdés, mindegyikre három válaszlehetőség: nézd meg, melyik betűjelből gyűlt össze a legtöbb, majd keresd ki a hozzá tartozó görög istennőt és olvashatod is a jellemzésedet.

Fotó: Pexels.com/Marlon Schmeiski (Képünk illusztráció)

1. A felsoroltak közül melyik a legfontosabb a számodra?

a) Bölcsesség

b) Család

c) Szépség és vonzerő

2. Mit keresel egy férfiban?

a) Intelligencia és logikus gondolkodás

b) Hűség

c) Szenvedély és érzékiség

3. Mikor érzed magad magabiztosnak?

a) Ha a tudásodat kell bizonyítanod

b) Ha döntést kell meghoznod

c) Ha szerelemről van szó

4. Hol tudsz a leginkább kikapcsolódni?

a) Egy könyvtárban

b) Egy luxusszállodában

c) Egy szépségszalonban

5. Mi a legrosszabb tulajdonságod?

a) Ha nagyon megbántanak, akkor bosszút állsz

b) Féltékeny típus vagy

c) Eléggé rugalmatlan vagy

6. Milyen szerepet töltesz be a baráti vagy családi körben?

a) A tanácsadó és bölcs

b) A vezető és a döntéseket meghozó

c) Érzelmes, néha manipulatív

7. Melyik szupererőt választanád?

a) Stratégiai tervezés és taktikai érzék

b) Hatalom és befolyás

c) Szeretet és vonzerő

8. Melyik állatot választanád?

a) bagoly

b) páva

b) hattyú



Ha a legtöbb válasz a:

Pallasz Athéné, a bölcsesség és a háború istennője

Fotó: Pexels.com/Alexey Komissarov (Képünk illusztráció))

Előbb mindig gondolkodsz, és csak azután cselekszel. A környezetedre inspirálóan hat a bölcsességed. Ez az élet számos területén előnyödre válik, ugyanakkor hajlamos vagy néha az emberi kapcsolatokat is túlgondolni. Szereted, ha minden előre meg van tervezve, hamar dühbe gurulsz, ha valami nem úgy alakul, ahogy szeretted volna. Élvezed, ha hatalmad van, és irányíthatsz másokat. A környezeted néha úgy érezheti, hogy elhanyagolod őket.



Ha a legtöbb válasz b:

Héra, a házasság istennője

Fotó: Pexels.com/Joy Carpio (Képünk illusztráció)

Számodra az első és legfontosabb a házasság és a család. Igyekszel mindenkit összetartani, még a legkisebb vitát is nagyon rosszul viseled. Az emberek megbíznak benned és tisztelnek. A barátok számára mindig akad pár szívből jövő jó tanácsod, és mindig képes vagy lelki vigaszt nyújtani. Nagyon empatikus vagy, ugyanakkor akad, aki úgy érzi, túlzásba viszed az együttérzést és a gondoskodást.

Ha a legtöbb válasz c:

Afrodité, a szerelem és szépség istennője

Fotó: Pexels.com/Engin Akyurt (Képünk illusztráció)



Erős vonzerővel és karizmával rendelkezel, amivel könnyedén befolyásolhatsz másokat. Szeretik a társaságodat, bájosnak és kedvesnek tartanak, ugyanakkor mindig akad valaki, aki féltékeny a fenti adottságaidra. Sosem jelentett akadályt számodra a beilleszkedés és csak rövid idő kérdése volt, hogy a középpontba kerülj. Ugyanakkor nem árt óvatosnak lenned, mert olykor bizony közeledésként értelmezhetik a belülről fakadó, mögöttes szándék nélküli, ártatlan kedvességedet.