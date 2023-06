Vegán brunch – sült cékla babos-magos saláta!

Ha az ember lánya éppen a tejtermék, tojás és lisztmentes étkezéssel kísérletezik, akkor automatikusan szállítja a vegán konyha saját ötletből született remekeit. Most az egyik ilyen brunch étel receptjét osztjuk meg olvasóinkkal, hátha másnak is bejön. Mi van, ha még finom is, ami egészséges?

Mesésen színes, ízletes és egészséges ez a vegán étel! – Fotó: Fodor Erika

Hozzávaló

2 darab kis cékla

1 répa

1 doboz fehérbab-konzerv (20 dkg)

1 evőkanál kókuszzsír

só, szezámolaj, szezámmag, fenyőmag (nem muszáj)

Fodor Eszter reggeli-ebédje – Fotó: Fodor Erika



Elkészítés

A hámozott és megmosott céklát (és a répát) rudacskákra vagdaljuk, és a kókuszzsírban megsütjük. Ha kész, szűrőn lecsepegtetjük, majd összekeverjük a főtt babbal, szezámolajjal meglocsoljuk, szezámmagot és fenyőmagot szórva a tetejére. Kiadós reggelinek és teljes értékű ebédnek is kiváló!