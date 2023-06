A fogyókúrában is segít ez a saláta – Könnyű, ropogós, egészséges – Mindenképpen megéri!

A nagy melegben sem ebédre, sem vacsorára nem kívánjuk annyira a főtt ételt. A szervezetünknek is jobb, az emésztést is segítjük egy gazdag és színes nyerssaláta- kombóval, ami a változatosságában is elég laktató tud lenni, magokkal, olajokkal dúsítva. Akár tükörtojással is teljes értékű ebéd.

Nyári nyerssaláta-kóstoló: Színes, gazdag, tápláló és egészséges Fotó: Fodor Erika

Hozzávalók

1 cékla

2 fehér retek

2 szál sárgarépa

1 kaliforniai paprika

Pár szem paradicsom

szezámmag, fenyőmag, pirított tökmag és napraforgó

Olívaolaj, szezámolaj, tökmagolaj, balzsamecet-koncentrátum

Zöldsaláta-levelek: mimóza, rukkola, bazsalikom, cékla levele – ami ehető zöld van

Ennyi az egész, és főzés nélkül kész a vacsora! Fotó: Fodor Erika



Elkészítés

Minden zöldséget meghámozunk, megmosunk, majd tetszés szerinti méretűre felaprítunk. Hozzákeverjük a mosott zöld salátalevél-válogatáshoz, és ízlés szerint meglocsoljuk a finomságos olajokkal.

Mehet rá fenyő- és szezámmag is! Fotó: Fodor Erika

Jól átforgatjuk, a tetejét a magokkal meghintjük, majd a balzsamecet- koncentrátummal „körberajzoljuk”. Igény szerint tonhallal, sajtféleséggel, főtt tojással tovább gazdagítható. Könnyű, gyors, egészséges. Sem gázt, sem villanyt, sem tűzifát nem fogyasztunk az előállításához, kizárólag emberi (kézi) energiát igényel – azt sem sokat! Minden szempontból megéri.

Még olaj nélkül, natúron Fotó: Fodor Erika

Tutiság1

Bazsalikomlevelekkel tuningolva nemcsak az ízét dobjuk meg, de még finom illatos is lesz a saláta.

Az összetevők és az arányok is ránk bízva Fotó: Fodor Erika

Tutiság2

Ebből most szándékosan hagytuk ki az egyébként mennyei újhagymát, hogy akár munkában, az ebédszünetben is fogyasztható legyen az otthonról hozott saláta.