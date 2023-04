Riasztó hírek érkeztek az elhízásról, veszélyben a férfiak

Az elhízás kedvelt kutatási terület az orvosok körében, így egy ideje az már ismert tény szakmai körökben, hogy a túlsúlyhoz kötődő betegségek, mint például az inzulinrezisztencia, a cukorbetegség vagy a keringési zavarok sokkal nagyobb valószínűséggel alakulnak ki férfiaknál, mint nőknél, ha megindult a hízás. Az okokat azonban eddig hiába kutatták, de most a Yorki Egyetem tudósai áttörést értek el – írja a Study Finds.

Fotó: Pixabay

A tanulmány szerzői szerint a kulcs a zsírszövetekben lévő, érépítésben részt vevő sejtekben nyugszik, amelyek különbözően viselkednek a nőkben és a férfiakban. Legalábbis az egereken elvégzett kutatásaik ezt mutatták – a választás viszont nem véletlen, az elhízáshoz kötődő vizsgálatoknál a tudomány rendszeresen használ rágcsálókat. Azt már korábban is megfigyelték, hogy a női egyedek ellenállóbbak számos olyan betegséggel szemben, amelyekre a hímek hajlamosabbak.

A Tara Haas professzor által vezetett vizsgálat során viszont az is kiviláglott, hogy az elhízó nőstény egerek újabb ereket növesztenek, amelyek így gondoskodnak a zsírszövetek oxigén- és tápanyagellátásáról. Ezzel szemben a hím egerek esetében a hízás hatására csökkent az új erek produkálására való képesség, viszont növekedett a gyulladásokra való hajlamuk, ami Haasék szerint egy hibás válaszreakció a sejtek részéről. Ráadásul ezek a sejtek az egerekből kiemelve, laboratóriumi körülmények között is ugyanígy válaszoltak, tehát a szervezet többi hormonja és sejtje sem befolyásolja a folyamatot. A kutatók azt is megállapították, hogy a korral a helyzet tovább romlik, még inkább kitetté válik a szervezet a gyulladásoknak.

Haasék szerint az eredmények jelentősek, de figyelembe kell venni, hogy az emberek és egerek sejtfelépítése nagyban különbözik, bár az alaptézisek véleményük szerint változatlanok a két esetben – ezért reméli, hogy kutatócsapatával a következő lépésekben emberi pácienseken is megfigyelhetik a felfedezéseik helytállóságát.