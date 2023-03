Szomorú felismerés, ezek a megcsalás legmélyebb okai

Az, hogy az emberek miért csalják meg párjukat, nem magyarázható meg egyetlen indokkal, vannak azonban jellemző okok. A helyzetet nehezíti, hogy az amerikai kutatások szerint a hűtlenség a válás és a különélés egyik vezető oka. Megdöbbentő módon a tanulmányok azt is kimutatták, hogy mind a férfiak, mind a nők 50-60 százaléka legalább egyszer házasságon kívüli viszonyba keveredik, ez pedig aláhúzza a probléma jelentőségét.

Olykor túl tudja élni a kapcsolat a megcsalást, de a legjobb, ha merünk beszélni a problémákról és el sem jutunk odáig! (Fotó: Victoria 1 / Fotó: Shutterstock)

Számos tényező növelheti annak valószínűségét, hogy az egyik fél félrelép, azt azonban tudni kell, hogy a megcsalás végső soron személyes döntés, a következmények azonban túlmutathatnak az egyénen. Lássuk, mik a hűtlenség okai a kapcsolatokban!

A szexuális elégedetlenség a megcsalás leggyakoribb oka. Amikor az egyik fél úgy érzi, hogy a beteljesülés elmarad vagy elhanyagolják, máshol keresheti az intimitást. Ez akkor fordul elő leginkább, ha valakinek nagyobb a nemi vágya, vagy ha hiányzik a változatosság vagy a kísérletezés a kapcsolatban. Idővel frusztráció és a neheztelés érzése is kialakulhat.

A félrelépés szintén gyakori oka a hosszú távú kapcsolatokban az unalom és az egyhangúság elől való menekülés, a szikra elvesztése. Persze – szerencsére – nem mindenki hűtlen, aki unatkozik egy kapcsolatban. További veszélyt jelent az érzelmi elszakadás. Az eltávolodás számos módon megnyilvánulhat, ideértve a kommunikáció vagy az intimitás hiányát. És ha már itt tartunk, ha a párok nem kommunikálnak hatékonyan, elszakadhatnak egymástól és érzelmileg kiszolgáltatottnak, magányosnak érezhetik magukat. Ilyenkor előfordulhat, hogy nem tudják azonosítani és kezelni azokat a problémákat, amelyek a köztük lévő távolságot okozzák.

A szerelem vagy a szenvedély hiánya is ahhoz vezethet, hogy valamelyik fél máshol keressen izgalmat. Emellett szeretethiány és az alacsony önbecsülés esetén is elcsábulhat az, akinek feltűnően sokat bókol egy harmadik fél. A megoldatlan konfliktusok is érzelmi távolságot teremtenek és megbontják a bizalmi köteléket.

Vannak, akik a bosszúval indokolják, hogy megcsalták a párjukat. Nem ritka, hogy a saját hűtlenségüket partnerük korábbi árulására vezetik vissza, ez azonban csak elmélyíti a problémát. Az is előfordulhat, hogy valamelyik fél tart az elköteleződéstől, így hiába szerelmes, csapdában érzi magát, ami hajlamosíthat más lehetőségek felfedezésére.

Ha a pároknak pénzügyi nehézségei vannak, az feszültséget és konfliktust generálhat, amely a kapcsolat más területeire is átterjedhet. Amikor az egyik fél úgy érzi, anyagi nyomás nehezedik rá, vagy a másikat felelőtlennek tartja a költekezései miatt, az frusztrációt kelt. Kiszolgáltatottá, bizonytalanná tehet, ha az egyik személy pénzügyi sikereket ér el, míg a másik nehézségekkel küzd. A fizikai távolság is a gyakori okok között szerepel. Amikor valaki kénytelen a párjától távol dolgozni, kevésbé érezheti magát elszámoltathatónak tetteiért.

A hűtlenség kezelése összetett és érzelmileg kihívást jelentő folyamat. Fontos, hogy ha meg is történt a baj, utána mindkét embernek őszintének és nyitottnak kell lennie a történtekkel kapcsolatban, felelősséget kell vállalniuk tetteikért és érzelmeikért. A terápia hasznos lehet a kihívások feldolgozásában, valamint a tovább lépési terv kidolgozásában. Fontos, hogy ha átvertek, időt és teret adj magadnak az érzelmeid feldolgozására.