Előzmények derültek ki a csepeli rémről: több áldozata is volt

Mint azt már korábban is megírtuk, egy 33 éves férfi Csepelen rátámadt egy 13 éves kislányra, és szexuális zaklatta. Durva részletek kerültek napvilágra az üggyel kapcsolatban, kiderült ugyanis, hogy frissen szabadult a börtönből, szexuális zaklatás miatt ült. Arról is értesült a Tények, hogy fél óra alatt két kislány ellen is erőszakot követtet el, mert a liftes támadása után egy másik gyermeknek is nekirontott.

Nem ez volt az első esete a rémnek. Fotó: Mate Krisztian

A csepeli liftes esettel kapcsolatban megszólalt az édesanya is, aki részletesen elmesélte a történteket. Hétfő délután az iskolából tartott hazafele Gabriella, minden bizonnyal már az utcán szúrta ki a vádlott. Valószínűleg járatos volt a környéken, vagy már régóta figyelt, ugyanis a ház kapukódját is tudta használni. A 33 éves férfi beszállt a liftbe a kislány mellé, ott pedig utasította, hogy vetkőzzön le. Mivel a kislány nem engedelmeskedett, fojtogatni kezdte, és azt mondta, elvágja a torkát, ha nem teszi, amit mond. Gabriella szerencséjére a bátyja is éppen akkor érkezett, és meghallotta húga sikítását. Először nem ismerte fel a hangját, amikor azonban rájött, hogy a testvére van a liftben, segíteni próbált, megpróbálta nyugtatni, és kérte, hogy nyomja hosszasan a csengőt.

Ebben a liftben történt az erőszak. Fotó: Mate Krisztian

A zaklató ekkor megpróbálta megállítani a liftet, megnyomott minden gombot, amikor pedig kinyílt az ajtó, kiugrott és elfutott.

Kijött a liftből, azt mondta a húgomra, hogy ez a lány hülye, és odajött a húgom átkarolt, és utána mondta az egészet, hogy mi történt, és utána akartam futni, hogy legalább megfogjam a rendőröknek

– nyilatkozta a 16 éves fiú.

Gabriella édesanyja is nyilatkozott, aki azt mondta, hogy lánya nagyon rossz állapotba került.

Itt ült kint a padon, remegett, zokogott, le volt sápadva, sírógörcseri voltak, szerintem pánikrohamot kapott

– árulta el a Tényeknek.

Gabriella bátyjának végül nem sikerült elkapni a rémet. Fél óra sem telt el, és a kerületben egy újabb általános iskolás lányra vetette magát, őt is molesztálta és zaklatta. A rendőrök végül a térfigyelő kamerák segítségével a nyomára akadtak, és elfogták az erőszaktevőt.