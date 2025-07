Félidőnél a nyár: ekkor érdemes strandra menni

A friss előrejelzések szerint a nyár második felében is marad a változékony idő, amit az elmúlt hetekben is megtapasztalhattunk. A nyár hátralevő része inkább hullámvasútra emlékeztet, mintsem egy stabil, nyári strandidőre. Ennek ellenére bőven lesz alkalmunk csobbanni a strandon... és a pocsolyákban is.

Lesz még nyáron strandidő, de az esernyő is jobb, ha kéznél van. Fotó: Tirachard Kumtanom / Pexels (illusztráció)

Miközben sokan a nyár második felében meleg, napfényes, kiszámítható időjárásra várnak, az idei szezon inkább meglepetések sorozatát tartogatja. Hol hőségtől perzsel a levegő, hol hirtelen zivatarok söpörnek végig a tájon, miközben a szél is gyakran közbefúj. Úgy tűnik, mintha az időjárás sem tudná eldönteni, hogy kánikulát vagy tavaszias hullámzást kínáljon. Az előrejelzések alapján biztosnak csak az tűnik: a nyár második fele igencsak szeszélyes lesz – és nekünk ezzel kell terveznünk.

Mikor lesz még strandidő?

Július 15. – 18:

Már július 15-étől kezdve látszik a változékonyság: eső és szél kíséri a napot, miközben a hőmérséklet előreláthatólag 30 °C körül alakul majd. Július 17–18-án viharokkal, lehűléssel és erős széllel kell számolnunk. Ekkor nappal 26–27 °C-ra hűl le a levegő, az éjszaka pedig 17 fok köré csökken.

Július 19. – 25:

Július 19-től ismét erőteljes felmelegedés indul: 32–34 °C-ig is felkúszik a hőmérséklet, de ez az időszak sem lesz teljesen felhőtlen. A forróságot zivatarok szakíthatják meg, különösen a 22–25. közötti napokon.

Július 26. – 31:

A július végi időjárás kiegyensúlyozottabbnak tűnik. Csapadékmentes napokkal és 29–31 °C-os maximumokkal számolhatunk. Az éjszakák továbbra is viszonylag hűvösek maradnak, 21–23 °C körül alakulnak. Ez az időszak ideális lehet szabadtéri programokhoz.

Augusztus első heteit sem ússzuk meg szárazon. Esők és záporok többször visszatérhetnek, különösen 3-án és 5-én. Bár a nappali hőmérséklet 28–30 °C körül alakul majd, az éjszakák pedig 20–22 °C-ra is lehűlhetnek. Augusztus 9-től újra erősebb napsütés, kevés felhő és meleg idő, 30–31 °C várható.

Mit jelent ez számunkra?

A nyár második felének időjárása a klasszikus "szeszélyes" jelzőt viseli magán:

hőhullámok és lehűlések gyors váltakozása

gyakori záporok, zivatarok, főként délutánonként

folyamatosan változó szélviszonyok

ingadozó éjszakai hőmérsékletek

Aki nyaralást, kültéri programot vagy fesztivált tervez, mindenképp figyelje a rövid távú előrejelzéseket, és készüljön esőkabáttal is a strandpapucs mellé.