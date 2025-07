„Lehet, soha nem tud majd járni” – mondták az orvosok, most lefutotta maratont

Micsoda fordulat! Az orvosok egykor mondták Carissa Resek szüleinek: lehet, soha nem fog tudni járni. Ám a 32 evés nő megcáfolta a szavait orvosokat.

Az Apert-szindrómás Carissa lefutotta maratont (Fotó: pexels.com – Képünk illusztráció)

Apert-szindrómával teljesítette a maratont

Az amerikai Utah államban található Kaysville-ből Carissa Apert-szindrómával született. Ez egy ritka genetikai rendellenesség, amely befolyásolja a koponya, a kéz, a láb és az arc szerkezetét. A 31 éves nő élete során 40-nél is több súlyos műtéten esett át, és már hatéves korában fájdalmas kezeléseket kellett elviselnie. Ennek ellenére soha nem hagyta, hogy az állapota határozza meg életét, kitartása figyelemreméltó.

Egyszer, amikor az egyik Harry Potter-filmet nézte, miközben a futópadon futott, hirtelen arra lett figyelmes, hogy 29 kilométert teljesített! Ekkor döntött úgy a beteg nő, akinek annak idején megjósolták, lehet, járni sem tud majd, hogy lefutja a maratont. Carissa rendszeres futó, gyakran napi 8-16 kilométereket is képes lefutni, és korábban futópadon lenyomta a félmaratont is. S hogy mi a helyzet a teljes maratonnal? Nos, most már az is pipa! Carissa öt óra harmincegy perc alatt teljesítette a maratont – írja a People.

Mivel a maraton váratlanul jött, Carissa előzetesen nem konzultált orvossal, de a sokéves rendszeres futásnak köszönhetően kiváló formában van. Carissa igazi példaképpé vált, emlékeztetve minket arra, hogy az erő nem az, amivel születünk, hanem az, hogy mit kezdünk vele.

Tapasztalt utazóként bejárta Európát, három évig Argentínában élt szülei egyházi küldetése alatt, és maga is szolgált Salt Lake Cityben. Folyékonyan beszél spanyolul, és a mostani vírusvideója nyomán a futásról is ismert. Ám nem ül a babérjain, megállíthatatlan elszántsággal fut a szabadidejében. Merthogy Carissa helyi bölcsődében gondoskodik csecsemőkről és kisgyermekekről, akik igazán felderülnek a közelében.