Veszedelmes szúnyoginvázió Budapest belvárosában: mutatjuk, mit tehetsz ellenük!

„Szombaton 3-kor egy óra alatt végigcsipkedtek a szúnyogok. Mit lehetne ellenük tenni?” – tette fel a kérdést egy férfi a Rákosmentei Facebook-csoportban. Hozzátette, hogy tavaly a száguldozó szúnyogirtó autó túl gyorsan haladt, így alig ért valamit, ráadásul a házak mögé, kertekbe el sem jutott a permet. Most pedig már nappal is támadnak a szúnyogok, a belvárosban is, nemcsak a kerületek bokrosabb részein. Mi történt, és mit tehetünk az elszaporodott szúnyogok ellen?

A nyári grillpartiknak nemcsak a vihar az ellensége, hanem a szúnyog is – Fotó: Freepik

Miért ilyen sok a szúnyog idén?

Az egyik legfőbb ok, hogy az elmúlt hetek időjárása – a korábban tapasztalható csapadékos idő és az azt követő nyárias meleg – tökéletes feltételeket teremtett a szúnyogok számára.

A csapadékos időszak hatására pedig az olyan pangó vizekben, mint az eldugult csatornákban, kerti hordókban, vagy éppen virágalátétekben van, tömegesen kelnek ki a lárvák, és a hirtelen meleg idő hatására szinte robbanásszerűen megnőtt a szúnyogok száma. Emiatt van, hogy még le sem megy a nap, de már tömegesen jelennek meg a szúnyogok, szinte lehetetlenné téve a kerti munkát és a szabadtéri összejöveteleket.

Ráadásul vannak helyek, ahol a szúnyogirtásra is sokan panaszkodnak. Az indokok között szerepel, hogy a belvárosban élők szerint a permet nem jut el a zárt udvarokba és a bokrosabb területekre, így a szúnyogok egy része zavartalanul túléli az irtást. Azt tudni kell azonban, hogy az Országos Katasztrófavédelem emberei már áprilisban egyszer irtották a szúnyoglárvákat, azonban most a kifejlett egyedek ellen kellene védekezni.

Házi praktikák – működnek vagy sem?

Aki viszont nem akar vegyszereket, de nem szeretne áldozatává válni a csípéseknek sem, azok többféle házi praktikát is kipróbálhatnak. Ezek közül néhány valóban enyhítheti a problémát, de nem mindegyik működik egyformán jól, hiszen néhány embert jobban „szeretnek” a szúnyogok, mint másokat.