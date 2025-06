Kacsaszája lett az olcsó ajakfeltöltéstől - így néz ki a filléres szájplasztika

Kimia Ahwazi, egy 24 éves nő a hollandiai Leidenből, egy szájplasztikai beavatkozásnak indult kezelést követően rémálomszerű élménnyel távozott a klinikáról. Azt szerette volna, hogy korábban feltöltött ajkai természetesebb formát kapjanak, ezért úgy döntött: eltávolíttatja a szájfeltöltést. De amit kapott, arra sem ő, sem a környezete nem volt felkészülve.

Ahogy elmondta, a beavatkozás után perceken belül érezte, hogy valami nincs rendben. Ajkai duzzadni kezdtek, és rövid idő alatt olyan mértékben megdagadtak, hogy úgy néztek ki, mintha bármelyik pillanatban szét akarnának repedni. A látvány annyira megdöbbentette, hogy pánikba esett, és azonnal felhívta a háziorvosát. Az orvos megnyugtatta: valószínűleg csak egy enyhe allergiás reakcióról van szó, ami le fog húzódni. Ez segített valamelyest megnyugodni, bár saját bevallása szerint rettenetesen furcsán nézett ki.

A duzzanat még öt órán keresztül fokozódott, mielőtt lassan elkezdett leapadni. Két-három nap után végül teljesen visszanyerte eredeti formáját. Kimia hangsúlyozta: nem maga a fájdalom volt a legrosszabb, hanem az a feszülő érzés, amitől úgy érezte, hogy az ajkai bármelyik pillanatban felszakadhatnak - írja a Mirror.

Bár az eset szerencsésen végződött, azóta sokkal óvatosabb. Azt mondta, a történtek után már nem a legdivatosabb klinikákra, hanem a saját megérzéseire hallgat, amikor kezelést választ.

A legjobb hely nem biztos, hogy neked is jó – figyelj az intuíciódra! A minőség mindig fontosabb, mint az ár

– fogalmazott.

A történet hátterében az is szerepet játszik, hogy egyre több olyan esetet regisztrálnak, amikor az olcsó ajakfeltöltés komoly egészségügyi következményekkel járnak. Dr. Paige Shaw, egy glasgow-i arcesztétikai specialista arra figyelmeztetett: a gyanúsan kedvező árú beavatkozások akár életre szóló fájdalmat is okozhatnak. A legnagyobb veszélyt a vérellátás blokkolódása jelenti, ami akár az ajkak elhalásához is vezethet.

Eegyre többször fordulnak hozzánk olyan páciensek, akik kétségbeesetten próbálják helyrehozatni a komplikációkat

Kimia szerencsésnek tartja magát, hogy megúszta maradandó következmények nélkül, és most már csak egy dolgot szeretne hangsúlyozni minden nőnek: