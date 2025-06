Többórás leállás jön a BudapestGO-ban: ez minden felhasználót érint

Egy új fizetési szolgáltatóval bővül a BudapestGO applikáció, aminek köszönhetően kiszámíthatóbbak lesznek az alkalmazáson belüli vásárlások – írja a BKK. A fejlesztés miatt június 16-án este 10-től másnap reggel 7-ig nem lehet majd használni az appot. Megkérdeztük a BKK-t, ez hogyan érinti a már meglévő jegyeket, bérleteket és az is kiderül, hogyan lehet majd 17-étől vásárolni az alkalmazásban.

Mutatjuk, mikor nem lehet majd jegyet, bérletet venni és azokat érvényesíteni a BudapestGO-ban! Fotó: Eniko Balogh / Shutterstock

Már nem csak a Simple segítségével lehet majd vásárolni a BudapestGO-ban

Egy tartalék fizetési szolgáltatóval bővül a sokak által használt alkalmazás június 16-áról 17-ére virradó éjszaka. Így ha a Simple bármilyen okból nem lenne elérhető, egy másik szolgáltató, a Barion gondoskodik a tranzakciók sikeres feldolgozásáról – olvasható a közlekedési vállalat közleményében.

Mikortól lesz elérhető az új fizetési szolgáltató?

Az applikáció frissítése június 16-áról 17-ére virradóra történik, ezért június 16-án este 10 órától másnap reggel körülbelül 7 óráig nem lehet majd használni az alkalmazást.

Mi lesz ebben az időszakban a meglévő jegyekkel, bérletekkel?

Felhívtuk a BKK ügyfélszolgálatát, hogy kiderítsük, a fenti időszakban használhatók lesznek-e a korábban megvásárolt jegyek, bérletek. A következő tájékoztatást adták: csak az útvonaltervező funkció lesz elérhető este tíz és reggel 7 között. Vagyis sem a bérleteket, sem a korábban megvásárolt jegyeket nem lehet majd érvényesíteni felszállás előtt az átállás időszakában. Egyúttal azt is közölték, hogy erről értesítették a járművezetőket, és az ellenőröket is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban a jeggyel és bérlettel rendelkező utasokat nem fogják majd pótdíjazni (hiába nem tudják azokat bemutatni, érvényesíteni), aki pedig jegyet venne, azt az automatákból vagy a sofőröknél tudja megtenni.

Hogyan lehet majd a BudapestGO-ban jegyet venni 17-e után?

A közlekedési központ arra is felhívja a figyelmet, hogy az informatikai átállást követően (17-én reggel 7 körül) frissíteni kell majd az appot az Android/iOS 6.3.0 verzióra és újra meg kell adni a bankkártyánk adatait ahhoz, hogy jegyet, bérletet vehessünk. Emellett, akinek be volt kapcsolva, annak ismét be kell állítani az automatikus bérletmegújítást is!