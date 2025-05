Mától máshogy közlekednek a vonatok: indul az előszezoni menetrend!

Indul a MÁV előszezoni menetrendje

A vasúttársaság hosszú nyári menetrendje az elő-, fő- és utószezonban többletkapacitásokkal biztosít jobb eljutási lehetőséget a Balaton körüli desztinációkba igyekvőknek. Az előszezoni menetrend mától lép életbe, vagyis mostantól jóval több lehetőség áll rendelkezésre a magyar tengerhez való eljutáshoz mind a járatok számát, mind pedig azok indulási gyakoriságát tekintve. Mostantól a part menti nagyobb települések az alapütemű, átlagosan óránként közlekedő vonatok mellett további járatokkal is megközelíthetővé válnak. A szezonon kívüli, úgynevezett téli menetrendhez képest több InterCity-kocsi és modern motorvonat is forgalomba áll, valamint bővülnek a kerékpárszállítási lehetőségek is, így a kora tavaszi időszakhoz képest több férőhely áll az utasaink rendelkezésére. Az előszezon kezdetétől a balatoni InterCityken és expresszjáratokon (Balaton IC, Tópart IC, Kék Hullám expressz, Jégmadár expressz) a fővárosból utazók számára utazási céltól függetlenül kötelező a helyjegy megváltása, így javasoljuk a Székesfehérvárra vagy onnan utazóknak a Bakony és a Göcsej InterCityk vagy a G43-as és a Z30-as vonatok használatát, illetve a 300 forintos helyjegy időben való megváltását. További részletek az előszezoni menetrendről itt olvashatók.

Mától előszezoni menetrend szerin járnak a vonatok. Fotó: Vasvári Tamás

Ma érkeznek a májusi nyugdíjak is

A Magyar Államkincstár hivatalos folyósítási dátumai alapján a januárban 3,2%-kal emelt nyugdíjak május 12-én, hétfőn kerülnek átutalásra. Azok, aki postán kapják a nyugdíjat, 2025-ben is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.

Az első magyar egyetem alapításának évfordulója is ma van

Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek 1635-ben alapította meg az első tartósan működő magyar egyetemet Nagyszombatban. A korábbi több egyetemalapítási próbálkozás után ez volt az első valóban tartósan működő egyetem Magyarországon. Pázmány a saját vagyonából százezer forintot adott létrehozására.

Május 12. az ápolónők nemzetközi napja

Az ápolónők nemzetközi napját (International Nurses Day) 1974 óta az Ápolónők Nemzetközi Tanácsa kezdeményezésére május 12-én, Florence Nightingale (1820–1910) angol ápolónő és statisztikus, a modern nővérképzés és a betegellátás reformjának elindítója születésének évfordulóján ünneplik. Florence Nightingale a krími háborúban önkéntes ápolónőket toborzott, mentette, ápolta a sebesülteket, majd később ápolónőképző iskolát alapított. Az ápolónők nemzetközi napját 1982-től Magyarországon is megtartják.