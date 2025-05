Boszorkánytippek érettségizőknek: ezt végezd el, hogy sikeres legyen a szóbeli érettségid 2025-ben

A 2025-ös emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák június 3. és 11. között zajlanak, a középszintű vizsgákat pedig június 16. és július 2. között rendezik meg. Az írásbeliken már sikeresen átküzdötték magukat az idei végzősök, de még hátravan a szóbeli érettségi, amire nem árt alaposan felkészülni, hiszen sokat javíthatnak a pontjaikon ezzel az érettségizők. Debreczeni Dóra boszorkány most egy szuper tippet hozott a tanuláshoz, amit elvégezve garantáltan sikeresek leszünk a szóbeli érettségin.

Itt az ideje felkészülni a szóbeli érettségire, de nem árt egy kis varázslat sem – Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels (illusztráció)

Boszorkánytipp a szóbeli érettségire: ezt ajánlja Dóra boszorkány

Debreczeni Dóra szerint a tanuláshoz kalcit ásványt kell választani, hogy sikeres legyen. Akár nyaklánc, akár karkötő formájában viseljük, az jó.

Fejleszti a memóriádat, segíti a koncentrálást és a tanulást. Nincs más dolgunk, mint hogy az adott tárgyakból, amikből vizsgázni fogunk, egy egy könyvet pakoljunk egymásra. Ha az érettségire akarunk készülni, akkor nyilván történelem, irodalom, angol... A tetejére tegyünk egy pohár vizet, szórjunk bele sót és dobjunk bele egy babérlevelet, amire írjuk rá, hogy »sikeresek lesznek a vizsgáim!«

– mondta el a boszi, hogy mit kell tennünk. De ennél még biztosabbra mehetünk.

„Ráírhatjuk azt is, hogy pontosan melyik tárgyból milyen jegyet szeretnénk szerezni. Ez után, ha a babérlevelet beledobtuk a vízbe, az érettségi utolsó napjáig őrizzük meg a hálószobánkban, szobánkban. Addig pedig többször is vizualizáljuk a várt eredményt, képzeljük el a vizsgaszituációt, hogy boldogok vagyunk, pozitívak vagyunk és olyan tételeket húzunk, amilyeneket szeretnénk” – tette hozzá a boszi. Ha ezeket megfogadjuk, talán egy kicsit nyugodtabban készülünk az érettségire. Egy kis misztikus segítség pedig mindig jól jön, de azért nem árt komolyan venni a vizsgákat és tudásban is a maximumot nyújtani.