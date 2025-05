Több okból is jelentős a mai nap: íme 10 fontos dolog, ami május 14-én történt!

1, Orvossá avatták az első nőt

18 évvel doktorálása után orvosdoktorrá avatták szentgyörgyi gróf Hugonnai Vilmát, az első magyar orvosnőt. Mindez 1897-ben történt, méghozzá május 14-én. A magyarországi törvények 1895-ben királyi rendelettel történő megváltoztatása után a nők is folytathattak itthon egyetemi tanulmányokat. Hugonnay Vilma -mivel már 1869-től kezdve a zürichi egyetemen nők is tanulhattak- 1872-ben beiratkozott az és 1879-ben orvosi diplomát szerzett. 1880-ban hazatért, de diplomáját külön kérelme ellenére sem fogadták el, így sokáig csak bábaként tevékenykedett a világhírű szülész-nőgyógyász, dr. Tauffer Vilmos professzor mellett. Szülésznői munkája mellett ismeretterjesztő és felvilágosító jellegű könyveket kezdett írni-olvasható a Wikipédián.

Az első magyar női orvost egy május 14-ei napon avattaák orvosdoktorrá.

2, Megszületett a Facebook kitalálója

Mark Zuckerberg ma ünnepli a 41. születésnapját. Fontos megjegyezni, hogy a Facebookot a kollégiumi szobájában lakótársaival, Dustin Moskovitzcal és Chris Hughesszal együtt indította el a Harvard egyetemen. A Facebook születése idején pedig nem volt más, mint az amerikai Harvard egyetem hallgatóinak belső kommunikációs csatornája. Később nyilvánossá, ingyenessé, mindenki számára elérhetővé tették.

3, A Szellemirtók c. film magyar operatőre ezen a napon született

Kovács László magyar–amerikai operatőr (Szelíd motorosok, Szellemirtók) 1933. május 14-én született. A Szelíd motorosok hozta meg számára az ismertséget 1969-ben és utána is számos filmben dolgozott, többek között az Öt könnyű darab, a New York, New York, a Papírhold, a Szellemirtók, a Ruby Cairo és a Szabadítsátok ki Willyt! 2-ben.

4, 81 éves lett George Lucas

George Lucas producer, író, és sokak által kedvelt rendező 1944-ben született a kaliforniai Modestóban, ami a San Joaquin völgy északi végén gyorsan fejlődő farmközpontnak számított akkoriban. Gyermekkora akár egy Andy Hardy-filmbe is beillett volna: az udvarban cirkuszi mutatványokat, karneválokat rendezett, a közeli parkban pedig házilag barkácsolt, lábhajtású járgányaival versenyzett.