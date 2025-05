Megdöbbentő régészeti felfedezésre bukkantak III. Ramszesz kapcsán

III. Ramszesz az egyiptomi újbirodalom utolsó nagy hatalmú uralkodója volt, uralkodását i. e. 1221 – i. e. 1156-re teszik a kutatók. Most hatalmas felfedezés történt a fáraó kapcsán. A lelet azonban egy dolog miatt csigázta fel ennyire a kutatókat: nem Egyiptomban akadtak rá.

A Jordániában található természeti övezet vörös homokjáról ismert, mintha a Marsra került volna az ember (Fotó: Illusztráció/Pexels)

Az úttörő felfedezés egy kőbe vájt felirat, illetve jel. Egyrészről jelről, jelképről van szó, a III. Ramszeszhez tartozó pajzsdísz egy olyan minta, amely az uralkodót jelöli. Az ovális címer belsejében felirat található. A jel a Wadi Rum nevű védett területen található Jordániában. A nagy kérdés: hogy került oda egy egyiptomi fáraó jelképe?

Ezen a területen ez az első ilyen jellegű régészeti feltárás. A kutatók szerint a lelet olyan kapcsolatra utal, amelyről eddig nem sok információval rendelkeztek. III. Ramszesz i. e. 12. századi uralkodása alatt az Egyiptomi Birodalom több regionális politikai lázadást és inváziót is elszenvedett. A hegy oldalába vájt címer valószínűleg egy katonai hadjárat alkalmával került a hegy kövezetébe. Ezek a hadjáratok azt a célt szolgálták, hogy biztosítsák Egyiptom kereskedelmi útjait, ahol főleg rezet és fűszereket szállítottak. A címer tehát azt jelentheti, hogy a fáraó hatalma a birodalom határain túlra is kiterjedt. III. Ramszesz erős katonai hatalommal rendelkezett, stratégaként és védelmezőként ismert volt, többször is visszaverte a betolakodó csapatokat.

A fáraó végzetét azonban nem a csatatér, hanem a saját családja jelentette. Egyik felesége és annak legidősebb fia puccsot tervezett az uralkodó megdöntésére. A fáraó múmiáját analizálva, egy CT-vizsgálat feltárta a borzalmas igazságot: az egykori nagy uralkodó nyakát a csontig elvágták, ez okozta a halálát – írja az Express.