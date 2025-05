Aki szereti a fagyit, annak van egy jó hírünk: ma sok helyen féláron kínálják ezt az édességet!

Ma van a magyar kézműves fagylalt napja

Május 8-a a magyar fagylalt napja, mivel ez a dátum hasonlít a legjobban a fagylaltra: az V. hónap "V"-je a tölcsérre, a 8-as pedig két egymásra rakott gombócra emlékeztet. Ilyenkor a fagylaltozók sok helyen féláron adják a termékeiket és sokan jótékony célokra is juttatnak az ilyenkor szerzett plusz bevételekből, illetve sokan szállítanak kórházak, gyermek intézmények számára is fagyit. Ma tehát több okból is érdemes felkeresni egy közeli fagyizót! Az akcióhoz csatlakozó helyek listáját az elmenyszakertelem.hu/magyar-fagylalt-napja oldalon lehet megtalálni, csak Budapesten több mint 30 fagyizó készül valamilyen kedvezménnyel!

Ma több helyen is féláron lehet fagyizni! Fotó: Flajsz Peter / Mediaworks archívum

Ma van a Vöröskereszt napja

1828. május 8-án született Henri Dunant Nobel-békedíjas svájci író, üzletember, aki 1859-ben szemtanúja volt a solferinói ütközet sebesültjei tragikus pusztulásának. Ennek az élménynek a következtében 1860-ban kezdte el létrehozni a Nemzetközi Vöröskereszt segélyszervezetét. A Vöröskereszt alapításának az 1863-as évet tartják, az ún. Genfi Egyezmény egy évvel később hagyta jóvá a kezdeményezést. Magyarország 1881-ben csatlakozott a vöröskeresztes mozgalomhoz-olvasható a Wikipédián.

És ha már Vöröskereszt: itt tart ma véradást a szervezet

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21:)

12:00-17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

11:00-18:00 óra között pedig a Magyar Vöröskereszt Székházban (1051. Budapest, Arany J. u. 31.)

Az angol vizsgákkal folytatódik az érettségi

Közép és emelt szinten is ma vizsgáznak a tanulók angol nyelvből. Előbbi vizsgát 46.788-an teszik ma le, emelt szinten pedig 27.742-en vizsgáznak majd. Ezt követi majd május 9-én a német idegen nyelvi érettségi szintén közép és emelt szinten.

Az írásbeli érettségi vizsgák május 23-ig zajlanak majd. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Május 8. a győzelem napja is

Az európai hadszíntéren 80 évvel ezelőtt ezen a napon ért véget II. világháború, méghozzá a következőképp: 1945. május 7-én Jodl tábornok Reimsben aláírta az általános megadásról szóló okmányt, május 8-án Keitel tábornok megismételte az aláírást a szovjet főhadiszálláson. Május 9-én nulla óra egy perckor Európában véget ért a második világháború, ennek emlékére ez a nap a Győzelem napja. A II. világháború valójában még ekkor nem ért véget-olvasható a Wikipédián.