Az 53 éves Julia Clark élete teljesen felfordult, miután Egyiptomban, egy nyaralás során találkozott valakivel a medencénél – és megtalálta az igaz szerelmet. Julia épp Egyiptomban nyaralt férjével és három gyermekével, amikor egy hotel alkalmazottja odament hozzá, beszélgetni kezdtek, és rögtön bejelölték egymást Facebookon – írja a Mirror.

Még a saját családját is otthagyta a férfiért – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Tudni akarta, lehetünk-e Facebook-barátok. Igent mondtam, sőt bemutattam neki a férjemet, Petert is, aki akkor jött ki a medencéből. Nem gondoltam semmi különösre

– meséli Julia.

Néhány nappal később ő írt rá Ahmedre, és elkezdtek beszélgetni. Eleinte csak családi dolgokról és életproblémákról, de Julia úgy érezte, Ahmedben megbízhat. Négy hét után már heti 2-3 alkalommal is videócseteltek, és naponta írtak egymásnak.

Bár Ahmed eleinte csak barátkozni akart, három hónap után bevallotta, hogy szerelmes, ami pár hónappal később Julia részéről is viszonzásra talált.

A férjem hallotta párszor, hogy Ahmeddel beszélek, és egyszer azt mondta: ha új életet akarok, takarodjak a házból. Tudtam, hogy igaza van – próbáltam nem beszélni Ahmeddel, de képtelen voltam rá

2017 márciusában Julia megindította a válási folyamatot, és 2018-ban találkozott először személyesen Ahmeddel egy 12 napos egyiptomi nyaraláson. Ahmed gyűrűt ajándékozott neki, és feltette a nagy kérdést – bár Julia igent akart mondani, tudta, hogy nem szabad elsietni a dolgot. 2020-ban Julia végleg Egyiptomba költözött, hogy új életet kezdjen Ahmeddel.

Mindent feladtam – a családomat, a gyermekeimet, az otthonomat. Nem volt könnyű. A gyermekeim jelentették az életemet. Még mindig nem hiszem el, hogy megtettem.

Barátságot ápolt volt férjével, Péterrel, és lányai is megértéssel fogadták az új életét, de a házasság Ahmeddel hamar válságba került. Ahmed egyre kevésbé vonzódott hozzá, letagadta nyilvánosan, és éjszakánként gyakran eljárt otthonról. Később bevallotta Juliának, hogy muszáj lesz egy egyiptomi nőt is feleségül vennie, mert Julia túl idős volt ahhoz, hogy gyermeket szüljön. A férfinak papíron négy felesége is lehetett volna, amibe a feleségnek nincs beleszólása.