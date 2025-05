Gaz nő a villamos mögött, az aluljáró előtt is - mutatjuk a BKV elhanyagolt területeit

A BKV területein olyan mértékű az elhanyagoltság, hogy az utasok nem szívesen mennek tömegközlekedéssel. A kosz, a szemét eddig is probléma volt, most a megállókat és az aluljárókat még a gaz is benőtte. A legdurvább helyszíneken mi is jártunk, fotóinkon jól látszik, hogy nem csak a természet, de a közöny is burjánzik.

BKV terület a metrólejáró Fotó: Metropol

Fontos tudni: a BKV nem valami különálló entitás, a közlekedési vállalat a Fővárosi Önkormányzat alá tartozik, vagyis ezeknek a területeknek a fenntartása, karbantartása is a főváros felelőssége.

A vágányokon is nő a gaz Fotó: Metropol

Az elhanyagolt megállók, gazos virágágyások a metró aluljáróknál, a betonból kinövő gaz, , a gazos vágányok nem csak esztétikai problémát jelentenek, de akár működési zavart is okozhatnak, nem beszélve az allergiás utasokról.

A gaz utat tört magának a betonban is Fotó: Metropol

BKV: virágágyás van, virág nincs

A budapesti metrólejáratoknál elhelyezett virágkaspók és ágyások elvileg a város szépítését szolgálnák, csakhogy virág helyett gyakran csak bokrok, gaz és poros föld árválkodik bennük. A szándék jó volt: zöldebb, barátságosabb belvárosi környezetet teremteni a napi rohanás közepette.

A gaz túlnőtte a díszbokrot Fotó: Metropol

Csakhogy a gondozás hiánya épp az ellenkező hatást kelti, a kaspók elhanyagoltsága inkább lehangoló, mint üdítő látvány, és pont ott rombolja a városkép hangulatát, ahol a legtöbben megfordulnak nap mint nap.

Mint azt a Metropol megírta, Budapest számos kerületében olyan mértékűvé vált a közterek elhanyagoltsága, hogy már élhetetlen. Gazban úsznak az utcák, parkok és az allergiások életét megkeserítik, a lakók egyre dühösebbek.